Попри постійне розширення ліжко-місць у львівських ковід-лікарнях, кількість вільних місць стрімко скорочується

Із підготовлених для хворих на коронавірус ліжко-місць у львівських лікарнях зайняті вже 1017 місць з 1400 наявних, тобто 73% ліжок уже зайняті. Про це під час брифінгу у вівторок, 30 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Для хворих на коронавірус у Львові ще на початку пандемії підготували 1300 ліжок. У березні 2021 року епідситуація різко погіршилась і мерія вирішила облаштувати ще 700 додаткових місць, 100 із яких минулого тижня відкрили на базі колишніх приміщень Львівського медичного коледжу післядипломної освіти. Решту із запланованих мають облаштувати до середини квітня.

«Зараз у наших лікарнях перебувають 1017 хворих на коронавірус. За останню добу в межах області госпіталізували 303 хворих, у межах міста – 114 хворих. Тобто кожного дня ми маємо в плюсі 50, 60, 70 і більше хворих. Із самого початку ми мали резерв 1300 ліжок. Зараз цей резерв збільшуємо до 2000 ліжок. І цей резерв ми будемо мати десь до 10 квітня. Але якщо така динаміка, яка сьогодні спостерігається, і далі буде продовжуватись, то і цього буде не достатньо», – сказав Андрій Садовий.

При збережені динаміки госпіталізацій останніх семи днів, у Львові не буде вільних ліжко-місць уже за два тижні, а при динаміці останніх трьох днів ліжка закінчаться за 10 днів. Андрій Садовий додав, що до травня місто планує розширити ліжкову мережу для хворих на коронавірус до 3000 місць.

За інформацією ЛОДА, загалом по області заповненість ліжкової мережі в обласних меддзакладах становить 71%, хоча впродовж останнього тижня додали ще 480 ліжко-місць для ковідних хворих.

«Декілька днів поспіль число госпіталізованих перевищувало 300 осіб, середній показник госпіталізованих на сто тисяч населення становить близько 75, при нормі 60. Загалом Львівщина продовжує перебувати у червоній зоні, ми перевищуємо усі три показники, які є індикаторними для певного рівня небезпеки. Це інтенсивний показник приросту захворювання, показник кількості госпіталізованих на сто тисяч населення впродовж останніх семи днів, а також по кількості заповненості ліжок з киснем», – сказав під час брифінгу 30 березня керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Нагадаємо, що з 25 березня Львів перейшов до червоної карантинної зони, а з 19 березня міська влада посилила обмеження та заборонила роботу ресторанів, кафе, ТРЦ і непродовольчих магазинів. Заклади харчування можуть працювати лише на винос або на доставку. Посилений карантин у Львові триватиме щонайменше до 12 квітня.