МОЗ заявило про історичний максимум звернень за екстреною медичною допомогою в Україні – 1 квітня «швидку» викликали понад 35 тис. разів. Про це розповів керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк.

До початку панедемії, в середньому за добу в системі екстреної медичної допомоги було близько 25 тис. викликів. 1 квітня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

«Схожа ситуація була в листопаді – на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше», – сказав він.

За його словами, через збільшення кількості пацієнтів з ускладненнями Covid-19, зараз в Україні дуже різко зросло навантаження на систему екстреної медичної допомоги.

«Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим Covid-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу», – розповів Данилюк.

Разом з тим Данилюк зазначив, що «при збільшенні кількості пацієнтів з Covid-19 з'являється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103 просто проконсультуватися, замість дзвінка до сімейного лікаря».

Нагадаємо, що в Україні вчора, 1 квітня, виявили майже 20 тис. нових хворих на Covid-19, з яких до лікарень потрапили 5 040 пацієнтів.

За словами очільника МОЗ, виявлені минулої доби 19 893 нових випадків Covid-19 є найвищим показником від початку епідемії.