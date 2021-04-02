В Україні вчора, 1 квітня, виявили рекордну від початку епідемії кількість випадків Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, в Україні минулої доби підтвердили 19 893 випадків Covid-19.

До лікарень потрапили 5 040 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19.

Також відомо, що 10 287 людей одужали та 433 – померли від ускладнень захворювання.

Загалом від початку пандемії в нас зафіксували 1 млн 711 тисяч випадків коронавірусного захворювання: 1 млн 333 тис. пацієнтів одужали та 33 679 – померли від ускладнень.

Лабораторії за добу зробили 128 727 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564. Також зробили 47 219 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 8,2 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.