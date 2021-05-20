У Львові працює три виїзні бригади медиків, найближчим часом їх стане більше

Нині жодний лікар не поставить остаточний діагноз, не маючи на руках результатів лабораторної діагностики, адже саме вони можуть сказати доволі багато про стан організму пацієнта. Проте часто людина не може здати аналізи через зайнятість на роботі, домашні обов’язки, або захворіла, має високу температуру чи обмежена у самообслуговуванні через інвалідність. Багато людей відкладає візит в лабораторію і через коронавірус, яким боїться заразитися, стоячи у черзі.

Утім, і у таких ситуаціях є вихід. Медична лабораторія «Ескулаб» започаткувала зручний додатковий сервіс – виклик медсестри додому. Тепер здати аналізи можна у будь-якому зручному для людини місці: вдома, в офісі, на дачі, в лікарні. При тому викликати медсестру можна не лише для себе, а й для своїх рідних і близьких.

Як викликати медсестру додому?

Бригада може приїхати на виклик цього ж дня або наступного

Перша виїзна бригада почала працювати у липні 2018 року. За словами головної сестри медичної лабораторії «Ескулаб» Марії Шипки, спершу було небагато викликів, 3-4 на день, тож однієї бригади було цілком достатньо.

«Утім доволі скоро ця послуга набула неабиякої популярності, з’явилися постійні пацієнти. Зараз у Львові працює вже три виїзні бригади і їхній робочий день повністю розписаний. Від початку цього року послугою виклику медсестри додому вже скористалося майже 2000 пацієнтів. Діти замовляють виклик до стареньких батьків, батьки – до новонароджених. Особливо попит на цю послугу зріс під час пандемії коронавірусу. Тому плануємо найближчим часом збільшити кількість виїзних бригад», – каже Марія Шипка.

Аби викликати медсестру додому чи у інше зручне для вас місце, потрібно залишити заявку на сайті лабораторії або зателефонувати на інформаційну лінію лабораторії «Ескулаб» – 0 800 50 36 80. Обов’язково уточніть, чи є можливість викликати медсестру саме за вашою адресою і вкажіть, які саме лабораторні дослідження вам потрібно зробити.

Заявки на виклик медсестри додому приймаються з 7:00 до 13:00. На виклик прибудуть досвідчені медсестри, які вміють працювати навіть з маленькими пацієнтами, з їх перших днів життя. Скористатися послугою виклику медсестри можна як у місті, так і поза його межами. Ви залишаєте заявку на виклик медсестри додому чи інше зручне для вас місце і вона приїде на наступний день після підтвердження заявки. Якщо аналізи треба зробити термінового, то медсестра приїде цього ж дня.

Медсестра, яка прибуде на виклик, може взяти біоматеріал для проведення будь-яких аналізів, включаючи відбір біоматеріалу у немовлят, забір біоматеріалу на ПЛР-дослідження тощо.

Яка вартість послуги?

Звісно, послуга з виклику медсестри додому є платна. Вартість виклику різна, залежно від того, де знаходиться пацієнт. У межах Львова така послуга коштує 250 грн, терміновий виклик «день у день» – 300 грн, виклик у межах 10 км приміської зони – 400 грн, 20 км приміської зони – 500 грн.

Важливий нюанс: якщо викликаєте медсестру для забору матеріалу у членів родини, то їх кількість не має значення, ви оплачуєте лише один виїзд.

Скористатись з послуги виклику медсестри додому можна не лише у Львові, а й майже скрізь, де є відділення лабораторії «Ескулаб», а це 54 міста в Україні (детальніше ознайомитись з розташуванням відділень можна тут).