Відтепер ПЛР-тест можна здати і в аеропорту «Львів»

Відтепер здати аналізи на Covid-19 можна і в аеропорту «Львів» імені Данила Галицького! Медична лабораторія «Ескулаб» відкрила новий пункт тестування, де можна здати:

ПЛР-тест вартістю 699 грн (термін виконання 6 годин)

Антиген вартістю 550 грн (термін виконання 15 хвилин)

Пункт розташовано всередині аеропорту, в домитній зоні. Для більшого комфорту тих, хто подорожує, пункт тестування працює цілодобово. Це зручно, адже не покидаючи приміщення аеропорту, незалежно від того, о котрій годині приземлився літак, людина може здати тестування на коронавірус. А вже залежно від того, який аналіз обрала, через 15 хв чи 6 год, отримає результат.

Медична лабораторія «Ескулаб» уповноважена Центром громадського здоров'я МОЗ України та має право передавати результати тестування на Covid-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».

Також на тестування можна заздалегідь записатися та оплатити послугу на нашому сайті:

За деталями телефонуйте на номер безкоштовної інформаційної лінії: 0 800 50 36 80.

МЛ «Ескулаб» — здоров'я планується вчасно!