Головну роль у серіалі зіграв Дієго Луна

Серіал «Андор» став найдорожчим проєктом всесвіту «Зоряних війн». За даними журналу Forbes загальний бюджет серіалу «Андор» склав на сьогодні рекордні 645 млн доларів, що робить його найдорожчим проєктом за всю історію «Зоряних війн».

Видання також пише, що бюджет другого сезону, що має вийти на платформі Disney+ 22 квітня 2025 року, суттєво перевершив запланований. Адже спершу були заявлені 290 млн доларів на дванадцять серій, а в результаті було витрачено 350 мільйонів, пише Kinowar.

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Нагадаємо, що «Андор» є приквелом стрічки «Бунтар Один» і розповідає про шпигуна повстанців Кассіана Андора (Дієго Луна), котрий намагається розвалити Галактичну Імперію. Шоу, створене Тоні Гілроєм, стартувало восени 2022 року й отримало високі оцінки критиків.

Зазначимо, що на сьогодні найдорожчим серіалом за всю історію телебачення залишається «Володар перснів» на Amazon Prime Video, лише перший сезон якого обійшовся у 465 млн доларів.