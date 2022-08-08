Реабілітація військової травми – це крок до якісного життя і адаптації. Як ці кроки роблять у Львові? Яким буде найсучасніший центр реабілітації? Чому важливо про фізичне і ментальне відновлення починати дбати вже зараз?

Місяць тому у Львові започаткували збір коштів для відкриття нового і найсучаснішого в Україні реабілітаційного центру Unbroken. В Україні з кожним днем стає все більше людей, які потребують фізичної і моральної реабілітації. Навіщо відсилати їх за кордон, коли все це можна робити в Україні – при цьому дешевше і не менш якісно. Як працюватиме центр, що вже зроблено і кого лікуватимуть – ці та інші питання Ірина Папірник обговорить у вечірньому стрімі із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком та директоркою з розвитку Першого медоб’єднання Львова Іриною Заславець.

Початок прямої трансляції о 19:00 на YouTube-каналі ZAXID.NET. Долучайтесь!