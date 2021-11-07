За інформацією журналіста Ніколо Скіри Андрій Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік, а також бонуси

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко очолив італійський клуб Серії А «Дженоа» з міста Генуя. На офіційному сайті клубу вказується, що угоду підписали 7 листопада до 30 червня 2024 року.

«Почнемо разом цю нову пригоду, щоб повернути "Дженоа" її колишню велику історію», – написав Шевченко у Twitter.

Напередодні «Дженоа» заявила про розрив контракту з попереднім головним тренером Давидом Беллардіні. Чутки про призначення Шевченка на його місце з’явилися ще раніше, пише Tribuna.

Деталі контракту не розголошуються, проте за інформацією журналіста Ніколо Скіри український тренер отримуватиме 1,8 млн євро на рік, а також бонуси. У штаб Шевченка увійдуть Андреа Малдера та Мауро Тассотті, які працювали з ним в українській збірній. За іншими даними, помічниками головного тренера будуть Тассотті та Луїджі Ночентіні.

Італійський клуб «Дженоа» належить американській компанії 777 Partners, яка придбала контрольний пакет акцій (99,9%) у колишнього власника Енріко Преціозі. Зараз команда посідає 18 місце в турнірній таблиці Серії А з 20.

Клуб заснований у 1893 році і в перші кілька десятків свого існування був одним із найкращих в Італії. Зокрема, у період від 1898 до 1924 року він дев’ять разів ставав чемпіоном країни. Проте відтоді значних успіхів команда не досягала і певний час взагалі грала в Серіях В та С. Найбільш недавнє досягнення «Дженоа» – участь у півфіналі Кубка УЄФА сезону 1991/1992, де вона за сумою двох матчів програла амстердамському «Аяксу.