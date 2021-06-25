Ярмоленко потрапив до символічної збірної групового етапу Євро-2020

Футболіст зібрної України Андрій Ярмоленко потрапив до символічної збірної групового етапу Євро-2020. Про це повідомляє Twitter-акаунт УЄФА.

На стадії групового етапу збірна України показала неоднозначну гру, записавши у свій актив одну перемогу та дві поразки, команда все ж змогла пробитись до 1/8 фіналу, де 29 червня зіграє проти Швеції.

Попри це в УЄФА вирішили відзначити гру українського вінгера, включивши його до символічної збірної команди групового етапу турніру – за три матчі він забив два голи та віддав одну результативну передачу. Очевидним лідером за цим показником стала збірна Нідерландів, одразу троє гравців якої потрапили до символічної команди.

Нагадаємо, Україна програла два матчі групового етапу і виграла третій, таким чином зайнявши третє місце в групі С з трьома очками. Завдяки новому регламенту Чемпіонату Європи ми змогли вийти до наступного етапу турніру за рейтингом третіх місць, куди проходять чотири найкращі збірні, які зайняли третє місце в групах, із шести.

Додамо, що збірна України виходить до плей-оф Чемпіонату Європи вперше.