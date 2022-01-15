Андрія Шевченка звільнили з посади тренера італійського «Дженоа»

Італійський футбольний клуб «Дженоа» звільнив з посади головного тренера українського спеціаліста Андрія Шевченка. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Представники «Дженоа» подякували Шевченку і його помічникам за роботу і додали, що надалі команду очолюватиме Абдулай Конко, який до цього тренував юніорську команду.

Андрій Шевченко очолив «Дженоа» 7 листопада. Під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч (варто відзначити, що це взагалі єдина перемога генуезців у цьому сезоні, – ред).

Сім матчів закінчилися поразками, тричі підопічні Шевченка зіграли внічию. Після 19 матчів Дженоа займає передостаннє місце в чемпіонаті Італії.

Сам Шевченко поки не коментував ні своє звільнення, ні можливе наступне місце працевлаштування. Раніше повідомлялося, що голова Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша розглядає можливість запрошення Шевченка на посаду тренера національної команди.

Але Кулеша це заперчив, аргументувавши це тим, що у Шевченка діючий конртакт з Дженоа.