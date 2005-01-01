Ані Лорак підготувала у Києві нову концертну програму для Росії

Ані Лорак не планує показувати нове шоу в Україні

Українська співачка Ані Лорак планує провести масштабні концерти в Росії та Білорусі. Відео з анонсами концертів вона виклала на сторінці в Instagram.

Прем'єра концертної програми «Діва» відбудеться 16 лютого у Мінську. 25 лютого співачка виступить у Санкт-Петербурзі, 3 березня — в Москві. Там шоу заплановано на стадіоні «Олімпійський», квитки коштують до 5 тис рублів (приблизно 2,5 тис грн).

Цікаво, що готувати нове шоу Ані Лорак приїжджала до Києва. В українській столиці провела близько чотирьох днів. Співачка проводила репетиції та інші підготовчі роботи.

Співачка зізналася, що постановкою шоу займається український режисер Олег Боднарчук, який свого часу ставив концерти для Філіпа Кіркорова, Алли Пугачової, також він був креативним продюсером шоу «Голос країни», а зараз продюсує фіналіста цього проекту Микиту Алексєєва, відомого як Alekseev.

Про прем'єру в Україні співачка не згадувала, сказавши лише: «Тільки вчора я була в Києві, де з режисером шоу Олегом Боднарчуком провели музичну репетицію з оркестром, щоб зробити абсолютно нові аранжування для пісень шоу».

Концепція шоу «Діва» полягає в тому, що Ані Лорак на сцені буде перевтілюватися в тридцять дів різних часів та народів.

Нагадаємо, що Ані Лорак живе та виступає в РФ. Співачка неодноразово виступала для перших осіб РФ, а також для російських військових. Через гастролі Ані Лорак в Росії, її концерти в Україні супроводжуються протестами, які часом навіть переростали у бійки.