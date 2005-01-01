Анна Музичук посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів

Анна Музичук була діючою чемпіонкою світу в двох дисциплінах швидких шахів

Українська шахістка, львів'янка Анна Музичук отримала бронзу на чемпіонаті Європи зі швидких шахів в Тбілісі, Грузія. Про це повідомляє DT.ua.

Чемпіонкою Європи зі швидких шахів стала представниця Німеччини Елізабет Петц, росіянка Анастасія Боднарук посіла друге місце, а українка Анна Музичук стала третьою.

У чоловіків в аналогічній дисципліні кращим серед українців став Антон Коробов, який посів сьоме місце. Ветеран збірної України Василь Іванчук в останній партії не зміг обіграти представника Азербайджану Елтая Сафарлі і не кваліфікувався на Кубок світу.

Анна Музичук була діючою чемпіонкою світу в двох дисциплінах швидких шахів, проте вирішила бойкотувати Чемпіонат Світу в Саудівській Аравії.

У 2017 році українка посіла перше місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів в Монте-Карло, Монако.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що двоє львів’ян стали найкращими шахістами України 2017 року.