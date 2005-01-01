Двоє львів’ян стали найкращими шахістами України 2017 року

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращий шахіст і найкраща шахістка України у 2017 році. Лауреати цього конкурсу визначалися шляхом персонального голосування, в якому брали участь лише українські гросмейстери. Про це повідомляє УНІАН.

Кожен гросмейстер називав по п’ять найкращих чоловіків і жінок у шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1. У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2017 Іванчук набрав 212 балів (13 опитаних поставили його на перше місце, 4 – на друге, 9 – на третє і 3 на четверте місце), Музичук набрала 338 балів (31 перше місце та 4 других). Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 61 гросмейстер.

Конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 13-й раз. Серед чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Павло Ельянов (Харків) і Руслан Пономарьов (Київ) та одного разу – Антон Коробов (Харків). Серед жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни Музичук, Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків), одна – у Марії Музичук (Львів).