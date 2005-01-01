Львів'янки Анна та Марія Музичук увійшли до десятки найсильніших шахісток світу

Сестри Музичук посіли 3 та 7 місця в рейтингу

До першої десятки рейтингу найкращих шахісток ФІДЕ, оприлюдненому в січні 2018 року, знову потрапили дві представниці Львівщини: Анна Музичук (коефіцієнт 2571) та її молодша сестра, екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2540), які посідають 3 та 7 місця відповідно, повідомили в прес-службі ЛОДА.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2680), другою йде її співвітчизниця Цзю Веньцзюнь (2571).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще шестеро представниць України, серед яких і львів’янка Наталія Букса, яка посіла 76 місце.

У чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2834). У світову сотню входять сім шахістів України, з-поміж яких троє представників Львівщини: Василь Іванчук, Юрій Криворучко, Мартин Кравців.

Нагадаємо, чемпіонка світу з шахів у категорії бліц (блискавичних) та рапід (швидких) Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу з шахів, що відбудеться у Саудівській Аравії, через вимоги носити абайю та утиски прав жінок. 23 грудня Анна Музичук заявила про рішення та зробила відповідний допис на своїй сторінці у Facebook, який став найпопулярнішими дописом в українському Facebook.