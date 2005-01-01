Анна Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів у бліці

До бронзи чемпіонату українка додала ще золото

СпортКатерина Чурилова, сьогодні, 10:581560

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Анна Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів у бліці
фото з відкритих джерел
Анна Музичук

Українська шахістка Анна Музичук виграла золото чемпіонату Європи зі швидких шахів у бліці. Про це повідомляє Xsport.

На континентальній першості у грузинському Батумі 77 шахісток грали з контролем часу три хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожен зроблений хід.

Музичук з початкових раундів стала лідером та зуміла втримати лідерство до кінця змагань. Загалом українка набрала 10 очок в 13 турах.

Володаркою срібла стала Елізабет Петц з Німеччини, а бронзу здобула полька Моніка Сочко. Обидві шахістки набрали по 9,5 пунктів.

Раніше на чемпіонаті Європи зі швидких шахів у Батумі Анна Музичук виграла бронзову нагороду у іншій дисципліні – рапіді.

Шахістку з перемогою привітав президент Петро Порошенко.

2016 року Анна Музичук стала переможницею чемпіонату світу із рапіду та бліцу.

Торік українка відмовилася захищати титули у Саудівській Аравії – на знак протесту проти утисків прав жінок у цій країні.

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