Збірна Бельгії не вразила на стадії групового етапу

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи відбудуться чергові матчі за вихід у чвертьфінал. Поєдинки вже традиційно пройдуть у двох часових слотах – 19:00 та 22:00.

Першими зіграють Франція та Бельгія. Обидві збірні не вразили на груповому етапі – від них чекали набагато більшого. Підопічні Дідьє Дешама вигризли непросту перемогу у Австрії (1:0), розійшлись миром з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1) і фінішували другими. Бельгія ж виступала в одній групі з Україною і після сенсаційної поразки від Словаччини (0:1) взяла гору над Румунією (2:0) і розписала нічию з командою Сергія Реброва (0:0), так само посівши друге місце.

Надійний букмекер FAVBET віддає перевагу у протистоянні французам. Коефіцієнт на їхню звитягу становить 1,98. Успіх Бельгії оцінюють у 4,55. Нічия – 3,25. Фахівці не чекають на зливу голів: стандартний тотал більше 2,5 становить 2,3, тоді як аналогічний тотал менше 2,5 – лише 1,67.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Традиційно найбільше шансів забити має головна зірка французького футболу Кіліан Мбаппе (2,4). У Олів’є Жиру вірять трохи менше (3,2). У Бельгії свій четвертий і перший офіційний гол може забити Ромелу Лукаку (попередні три м’ячі форварда ФК «Рома» були незараховані через офсайди). Коефіцієнт на взяття воріт від бельгійця становить 3,3. Голеадорські здібності Маркуса Тюрама оцінюють у 3,7.

У другому матчі Португалія зійдеться зі Словенією. Команда Роберто Мартінеса потужно стартувала у групі, розбивши чехів (2:1) і турків (3:0), але несподівано поступилась грузинам (0:2). Попри це португальцям вдалось з першої сходинки вийти у плей-офф. Натомість словенці влаштували парад нічиїх, розписавши мирові з данцями (1:1), сербами (1:1) та англійцями (0:0), що дозволило їм фінішувати третіми.

Експерти з FAVBET беззаперечним фаворитом вважають Португалію (1,38). Шанс на перемогу Словенії оцінюється у жалюгідні 9,80, а нічия – у 4,95. Щодо голів – то їх може бути як багато, так і не дуже: тотал більше 2,5 становить 1,92, а тотал менше 2,5 – 1,95.

Вперто вірять у гол від Кріштіану Роналду (1,85), якому досі не вдалось відзначитись на цьогорічному Євро. У словенців найбільше шансів забити має Беньямін Шешко (5,0).

Розклад матчів 1 липня:

19:00. Франція – Бельгія

22:00. Португалія – Словенія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Португалією та Словенією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).