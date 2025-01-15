У майбутньому учасники проєкту зможуть долучитися до наукових експедицій

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Національний антарктичний науковий центр запустили новий освітній проєкт для учнів 14-18 років, які у майбутньому мріють поїхати в Антарктику в складі українських дослідницьких експедицій. Про це повідомили у МОН.

До проєкту «Хочу стати полярником» можуть долучитися учні шкіл та закладів професійно-технічної освіти. Він триває з 15 січня до 25 травня й передбачає три етапи:

Відбірковий, з 15 січня до 14 березня. Для участі потрібно до 15 лютого заповнити анкету, прикріпити до неї коротку презентацію та твір.

Презентація на 4-5 слайдів з інформацією про себе, що ви знаєте про дослідження, які проводять в Антарктиді загалом та на станції «Академік Вернадський» зокрема, що ви хотіли б вивчати в Антарктиці та який отримати результат. Також треба поділитися, якою, на вашу думку, буде Антарктика за 10 років, чи зміниться щось.

У творі на тему «Чому я хочу бути полярником / полярницею?» треба аргументувати, чому вас цікавить крижаний континент і що ви хотіли б там робити.

Відібрані до наступного етапу учасники отримають календар на 2025 рік із підписами членів 30-ї Української антарктичної експедиції.

2. Дистанційний освітній процес (17 березня – 18 квітня), який передбачає онлайн-лекції та тренінги від провідних учених, спеціалістів у галузі антарктичних досліджень, а також виконання тестових завдань.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

3. Офлайн-зустріч з учасниками українських антарктичних експедицій, зокрема зимівниками 29-ї УАЕ, що зараз працюють на станції (до 25 травня). Учасники третього етапу отримають сертифікати.

Нагадаємо, що в складі українських антарктичних експедицій працюють українські вчені за напрямами біології, геофізики, метеорології, а також фахівці команди життєзабезпечення: лікар, кухар, дизеліст-електрик, системний механік, сисадмін.