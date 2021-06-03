Приміщення на вул. Устияновича, 14 ЛОР продала у 2017 році за 5,9 млн грн

Північний апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу Львівської міської ради та обласної прокуратури, які намагалися повернути у комунальну власність приміщення колишнього пульмонологічного та фтизіопедіатричного відділення медичного об'єднання «Фтизіопульмонологія» на вул. Устияновича, 14. Це приміщення Львівська обласна рада переоформила на себе, а потім продала.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2008 році депутати міськради передали у підпорядкування Львівської обласної ради низку медзакладів, при цьому самі приміщення, де вони були розташовані, залишали у власності міста. У 2009 році ЛОР оформила право спільної власності на ці сім приміщень, включно з приміщенням пульмонологічного та фтизіопедіатричного відділення площею 432,3 м2 на вул. Устияновича, 14.

У 2017 році ЛОР вирішила реорганізувати фтизіатричну службу у Львівській області та продала приміщення на Устияновича компанії ПП «Біола» за 5,9 млн грн. У серпні 2020 року Львівська обласна прокуратура визнала це рішення незаконним й подала до суду, аби повернути приміщення в комунальну власність Львова.

18 лютого 2021 року Господарський суд Києва визнав законним продаж приміщення ПП «Біола» та оформлення компанією права власності на нього. Своє рішення суддя Олена Удалова пояснила тим, що ПП «Біола» купила приміщення до того, як у 2018 році Господарський суд Києва визнав недійсним рішення Львівської облради про переоформлення низки медзакладів у комунальну власність області.

На це рішення Львівська міська рада та прокуратура подали апеляцію, однак 2 червня Північний апеляційний господарський суд у Києві ці позови відхилив. Директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич повідомила ZAXID.NET, що мерія оскаржуватиме рішення апеляційного суду у Верховному Суді.

Нагадаємо, що торік у січні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради про оформлення права спільної власності на сім комунальних приміщень у Львові, де були розташовані медичні заклади.