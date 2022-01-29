Фільм Apple-Man – це жартівлива пародія на фільми про супергероїв

Американська компанія Apple ініціювала у США судовий розгляд справи проти українського фільму Apple-Man. Свої аргументи американська компанія виклала на 467 сторінках.

Головна претензія – фільм шкодить бренду, адже користувачам може здатися, що Apple-Man «пов’язаний, затверджений чи схвалений компанією Apple», розповів режисер фільму Василь Москаленко в коментарі Forbes.

Apple хоче, щоб режисер відмовився від юридичного оформлення фільму на території США. Таким чином компанія матиме право у будь-який момент заборонити використання словосполучення «Apple-Man» у назві фільму, коміксах та мерчі.

Москаленко спілкується з Apple через свого американського юриста і має заплановану конференцію із представниками компанії.

«Я дуже хочу домовитися з Apple. Я дуже поважаю цю компанію, їхню філософію, їхню історію», – сказав Москаленко.

Крім того, у відповідь на позов режисер записав відеозвернення, де пояснив, що Apple-Man – це фільм про яблука, а не про техніку, і не містить жодної згадки iPhone чи MacBook. Режисер запропонував компанії переконатися в цьому, переглянувши фільм перед виходом.

«Я просто хочу зробити комедію про героя, чия суперсила буде пов’язана із фруктом, який обожнюють у всіх куточках планети», – сказав Москаленко.

Як пояснив український юрист Тарас Кислий, Apple має у США реєстрацію торговельної марки Apple для товарів та послуг, пов’язаних зі створенням відео контенту. Тобто вони мають монопольне право використовувати слово Apple для таких товарів та послуг. Вони цілком можуть подати позов, якщо хтось таке право порушує.

За словами юриста, у цьому позові є своя логіка, оскільки Apple влітку минулого року повідомила про власні амбіції створювати кінофільми. Фільм із назвою Apple-Man може, на думку компанії, розмивати бренд Apple у кіноіндустрії.

Якщо говорити про перспективи справи, то, на думку Тараса Кислого, тут багато залежить від рівня юристів, які вестимуть її. Apple може дозволити собі кращих, а Apple-Man навряд чи має такі ресурси, зазначив він.

Що відомо про український фільм Apple-Man

Трейлер до стрічки Apple-Man – пародії на популярні фільми про супергероїв – Москаленко зняв у своїй квартирі під час карантину у 2020 році. Зібравши понад 100 тис. євро на платформі для фандрейзингу Kickstarter, він почав зйомки повнометражного фільму. Частину матеріалу відзняли у київській світлодіодній відеостудії One Location. Трейлер до фільму вийшов 11 січня 2020 року.

Як зазначає УНІАН, закордонні кінокритики порівнювали проект українського режисера Василя Москаленка з фільмами Marvel «Люди-Ікс» та серіалом Boys від Amazon.

Комедійний бойовик став першим українським фільмом, який знімався в LED-студії з віртуальними декораціями Unreal Engine. Крім того, це перший фільм у світі, який знімав робот, синхронізований з віртуальним світом.

Сюжет фільму побудований за всіма канонами супергеройського кіно. Людина-Яблуко з'явився в результаті секретного експерименту зі створення суперсолдата. Разом з дівчиною Вишнею він зібрав команду супергероїв, до якої увійшли капітан Капуста, морквяний пес і людина-перець. Їм протистоїть суперлиходій на ім'я Доктор Бургермен, який має намір знищити людство і використовувати Землю для створення Чізбургера Апокаліпсису.

Головною особливістю фільму Apple-Man є популяризація здорового способу життя. Крім того, режисер сам зіграв усіх 12 персонажів фільму, зазначав раніше сайт ITC.ua.