Під час презентації голова Apple Тім Кук заявив, що компанія зверне увагу на два моменти – музику і комп'ютери

Увечері у понеділок, 18 жовтня, компанія Apple провела другу в цьому році осінню презентацію своїх новинок, яка отримала назву Apple Unleashed. Компанія показала нові навушники AirPods 3, два нових чіпи M1 PRO та M1 Max, а також новий MacBook Pro. Трансляція презентації тривала на офіційному каналі Apple у YouTube.

Презентація починалася з ролика про перший комп'ютер iMac, який запустили в гаражі. Далі автори відео показали, як створювався звук заставки включення комп'ютерів, а також еволюцію ноутбуків і комп'ютерів від Apple з акцентом на обробку звуку. Як сказав в ролику Тім Кук, на презентації компанія зверне увагу на два моменти – музику і комп'ютери.

Спочатку компанія презентувала нову підписку на Apple Music під назвою Voice. Вона коштуватиме 4,99 долара і дозволятиме керувати голосом асистентом Siri. Також презентували і нові кольори колонок HomePad mini.

Першою серйозною новинкою стали навушники AirPods 3. Ззовні вони будуть схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок. Розробники обіцяють якісніший звук, а також захист від води та поту. Також Apple показала і бездротову зарядку для навушників. Коштуватимуть вони 179 доларів США.

AirPods 3 працюють до 6 годин від однієї зарядки і близько 30 годин з кейсом. Крім того, навушники підтримують бездротову зарядку MagSafe.

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інфографік Apple

Компанія показала і два нових чіпи – M1 PRO та M1 Max. У Apple зазначили, що чіпи стали більш продуктивні та менш енергозатратні.

інфографік Apple

інфографік Apple

Ще одною новинкою став оновлений ноутбук MacBook Pro. Він буде доступний у двох версіях — з дисплеями на 14 дюймів та на 16 дюймів. MacBook Pro оснастили дисплеями mini-LED з підтримкою до 120 ГЦ, Компанія додала роз'єми HDMI і MagSafe. Найпомітнішою зміною дизайну стала «брова» на дисплеї.

Як розповіли на презентації, MacBook Pro стали компактнішими. Їх ширина тепер становить 17 мм і 15,5 мм. Також у ноутбуці немає Touch Bar. Рамки дисплеїв зменшили на 24%, верхня рамка стала на 60% вужчою. Ноутбуки отримали нові динаміки з підтримкою просторового аудіо.

інфографік Apple

Рамки екрану значно звузили, щоб розширити розмір дисплею. Також у ноутбуках буде FaceID і вони підтримуватимуть до 64 Гб оперативної пам’яті. Розробники обіцяють і більший час їхньої роботи – до 21 години без зарядки. Macbook Pro підтримують швидку зарядку – до 50% за 30 хвилин Вартість ноутбуків становитиме 1999 доларів та 2499 доларів відповідно.

Повну відеоверсію сьогоднішньої презентації можна подивитися у відео.

відео Apple

Як повідомлялось раніше, 14 вересня Apple провела щорічну презентацію своїх новинок. Компанія представила сьоме покоління своїх смартгодинників Watch, нові планшети iPad і лінійку смартфонів iPhone 13, ціна яких стартує від 699 доларів США.