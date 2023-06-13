В понеділок, 12 червня, відбувся неофіційний товариський матч між збірними Німеччини та України, який завершився внічию - 3:3. Це був ювілейний 1000-й матч в історії німецької збірної. Усі доходи від продажу квитків на матч, за винятком витрат, передадуть Україні.

Як пише Sport.ua, свій внесок вирішила вкласти й суддівська бригада, яка обслуговувала зустріч. Грецький арбітр Анастасіос Сідіропулос, його помічники Рейнхарт Буксбаум та Часан Кула, четвертий суддя Іоанніс Пападопулос та відеоасистенти Арістотеліс Діамантопулос і Спірідон Зампалас відмовилися від своїх гонорарів на користь України. Загальна сума їхніх гонорарів становить майже 4000 євро.

Крім того, футболісти збірної Німеччини виставлять на аукціон футболки, у яких вони провели зустріч проти України. Усі отримані кошти також передадуть Україні.