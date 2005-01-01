«Арена Львів» може змінити назву на «Лімо Арена»

Вже невдовзі «Арена Львів» може офіційно змінити назву. За інформацією Tribuna.com, керівництво стадіону активно шукає спонсорів. Одна з опцій – перейменування стадіону в його честь.

Один з можливих спонсорів – ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»), який належить львівському бізнесмену Богдану Копитку. Якщо сторони домовляться про співпрацю, стадіон отримає назву «Лімо-Арена».

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі стадіону підтвердили, що розглядають можливість зміни назви на користь спонсора. Однак попросили надіслати інформаційний запит, де б дали детальнішу відповідь.

Варто зазначити, що Богдан Копитко був одним з акціонерів НК «Верес» (Рівне), який минулого сезону виступав саме на «Арені Львів». З нового сезону на цьому стадіоні виступатиме ФК «Львів», який отримав місце рівненської команди. Акціонером львівського клубу є Богдан Копитко, який у серпні 2016 року пережив замах на життя.