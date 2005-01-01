ФК «Карпати» та «Львів» отримали календар матчів УПЛ на наступний сезон

На загальних зборах команд УПЛ було затверджено календар на перше коло сезону 2018-2019. Участь у ній беруть і дві львівські команди – «Карпати» та «Львів».
Команди розвели так, що їх матчі не співпадатимуть в один тиждень у Львові (за винятком дербі).
Першим у Львові зіграють «Карпати». 22 липня (базова дата) вони у першому турі прийматимуть «Олександрію». ФК «Львів» перший домашній матч проведе через тиждень – в гості до команди завітає київське «Динамо». Загалом же ФК «Львів» перші домашні матчі гратиме з грандами – після киян наступний матч у Львові клуб зіграє у 5 турі (18 серпня) проти «Шахтаря».
Календар першого кола для «Карпат» та ФК «Львів» в УПЛ:.
1 тур. 22 липня
Карпати – Олександрія
Арсенал–Київ – Львів
2 тур. 28 липня
Полтава – Карпати
Львів – Динамо
3 тур. 4 серпня
Карпати – Олімпік
Ворскла – Львів
5 тур. 18 серпня
Десна – Карпати
Львів – Шахтар
6 тур. 25 серпня
Карпати – Арсенал–Київ
Маріуполь – Львів
7 тур. 1 вересня
Динамо – Карпати
Львів – Олександрія
8 тур. 15 вересня
Полтава – Львів
Карпати – Ворскла
9 тур. 22 вересня
Львів – Карпати
10 тур. 29 вересня
Карпати – Шахтар
Зоря – Львів
11 тур. 6 жовтня
Львів – Десна
Маріуполь – Карпати
У календарі вказано базові дати турів.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: