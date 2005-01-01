ФК «Карпати» та «Львів» отримали календар матчів УПЛ на наступний сезон

Львівське дербі відбудеться 22 вересня на полі «містян»

СпортІгор Саджениця, 5 червня6090

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ФК «Карпати» та «Львів» отримали календар матчів УПЛ на наступний сезон

На загальних зборах команд УПЛ було затверджено календар на перше коло сезону 2018-2019. Участь у ній беруть і дві львівські команди – «Карпати» та «Львів».

Команди розвели так, що їх матчі не співпадатимуть в один тиждень у Львові (за винятком дербі).

Першим у Львові зіграють «Карпати». 22 липня (базова дата) вони у першому турі прийматимуть «Олександрію». ФК «Львів» перший домашній матч проведе через тиждень – в гості до команди завітає київське «Динамо». Загалом же ФК «Львів» перші домашні матчі гратиме з грандами – після киян наступний матч у Львові клуб зіграє у 5 турі (18 серпня) проти «Шахтаря».

Календар першого кола для «Карпат» та ФК «Львів» в УПЛ:.

1 тур. 22 липня

Карпати – Олександрія
Арсенал–Київ – Львів

2 тур. 28 липня

Полтава – Карпати
Львів – Динамо

3 тур. 4 серпня

Карпати – Олімпік
Ворскла – Львів

5 тур. 18 серпня

Десна – Карпати
Львів – Шахтар

6 тур. 25 серпня

Карпати – Арсенал–Київ
Маріуполь – Львів

7 тур. 1 вересня

Динамо – Карпати
Львів – Олександрія

8 тур. 15 вересня

Полтава – Львів
Карпати – Ворскла

9 тур. 22 вересня

Львів – Карпати

10 тур. 29 вересня

Карпати – Шахтар
Зоря – Львів

11 тур. 6 жовтня

Львів – Десна
Маріуполь – Карпати

У календарі вказано базові дати турів.

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