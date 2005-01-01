Команда з України взяла участь у турнірі для сепаратистів у Лондоні

СпортІгор Саджениця, 4 червня11061

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Команда з України взяла участь у турнірі для сепаратистів у Лондоні
Команда «Kárpátalja»

Команда «Kárpátalja», яка представляє національну меншину угорців в Закарпатті, взяла участь у чемпіонаті для команд «невизнаних країн, регіонів, меншин і територій», що відбувається у Лондоні.

Повна назва команди – «Kárpátaljai Magyar Labdarúgó Válogatott Egyesület» (Підкарпатська угорська футбольна асоціація). Її було засновано у 2015 році. В неї на гербі зображено територію Закарпатської області, прапор та герб Угорщини та герб Закарпаття (ведмідь до фоні синьо-жовтого тла).

Варто зазначити, що так званий чемпіонат світу відбувається під егідою CONIFA – Конфедерації незалежних футбольних асоціацій поза межами ФІФА. Участь у чемпіонаті беруть такі команди, як «Абхазія» та «Південна Осетія», «Гренладнія», «Франконія», «Північний Кіпр», «Трансністрія», «Курдистан» тощо.

Таку команду можна сприйняти як і «сепаратистську» в Україні, так і таку, яка представляє національну меншість. Таких команд у чемпіонаті чимало – корейці у Японії, рохінджа у М’янмі.

Також участь у чемпіонаті брали і команди з окупованих Росією Донецької та Луганської областей – «ДНР» та «ЛНР», але вони не пройшли кваліфікаційний відбір.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до МЗС України щодо цієї ситуації, однак коментар поки не отримав.

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