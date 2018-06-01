Стрийська ФК «Скала» може знятися з чемпіонату України через корупцію

Стрийська «Скала» може припинити виступи у Другій лізі

Футбольний клуб «Скала» зі Стрия може не прийняти участь у Другій лізі наступного сезону. Всі гравці отримали статус вільного агента. Про це повідомляється на сторінці вболівальників команди.

«Команду розпустили, і, швидше за все, ми не прийматимемо участі в Другій лізі наступного сезону. U19, схоже, теж розпустили», – йдеться в повідомленні.

Однією з причин відмови від участі в чемпіонаті України може бути корупція в українському футболі. 8 травня на сайті «Скали» було опубліковано звернення президента клубу Миколи Кмітя, який заявив, що «Скала» може припинити членство в Професійній футбольній лізі (ПФЛ). Така заява була зроблена після рішення тернопільської «Ниви» знятися з чемпіонату через упереджене суддівство. Причиною стали корупція в українському футболі, договірні матчі та упереджене суддівство.

«Заявляємо категорично, у разі, якщо асистент арбітра Максим Левченко з Кривого Рогу та арбітр Денис Шурман з Вишневого не будуть покарані та дискваліфіковані, по закінченні нинішнього сезону стрийська «Скала» також розгляне питання призупинення членства в ПФЛ України, адже ми не будемо своїми внесками утримувати корумповані структури вітчизняного футболу. ФК «Скала» хоче, щоб Україна стала країною, де забудуть про корупцію та договірні матчі і де пануватиме чесний прозорий футбол», – йшлося в заяві.

Згодом була опублікована ще одна заява Миколи Кмітя, де він виступив за розпуск ПФЛ. Причина в тому, що керівництво Ліги не помітило проблем в суддівстві, а назвало це «окремими помилками».

«Наша позиція діаметрально протилежна: з арбітражем великі проблеми, а «окремі помилки» треба називати як упереджене суддівство. Саме тому, ФК «Скала» виступає за розпуск ПФЛ України, як штучно створеної свого часу у 1996 році структури, і передачу її повноважень Федерації Футболу України, як про це заявляв і президент ФФУ Андрій Павелко», – заявив Микола Кміть.

Свій останній матч ФК «Скала» у Другій лізі провела у четвер, 31 травня, на виїзді обігравши «Полісся». За підсумками чемпіонату команда зайняла 4 місце.