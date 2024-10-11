Термін придатності алкоголю закінчується у жовтні і листопаді цього року

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, провело 10 жовтня в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу 14,6 тис. пляшок Fragolino. Алкоголь за 297,5 тис. грн придбав підприємець з Дрогобича.

Це був голландський аукціон на пониження ціни. Стартова ціна лоту становила 342 тис. грн, а продали його на 45 тис. грн дешевше. Ціна пляшки напою об’ємом 0,75 л за результатами аукціону становить 20,3 грн. Імовірно, це алкоголь, конфіскований митниками під час спроби незаконного ввезення в Україну.

У складі лоту були 7 806 пляшок ароматизованого коктейлю на основі вина Sincero Fragolino Rosato і 6 840 пляшок коктейлю Sincero Fragolino Roso. Обидва напої мають мінімальний термін придатності чотири роки. Перший виготовлений у жовтні 2020 року, другий – в листопаді 2020 року. Тобто мінімальний термін придатності напою закінчується.

В аукціоні перемогло зареєстроване в Дрогобичі п’ять місяців тому ТОВ «Терра опт консалтінг». Ця фірма, згідно з даними сервісу YouControl, займається оптовою торгівлею шоколадом і кондитерськими виробами. Окрім того, підприємство займається будівельними і ремонтними роботами, іншими видами торгівлі.

Власником ТОВ «Терра опт консалтінг» є Олександр Огнєв з Дрогобича.