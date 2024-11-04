Російський танкер Neyma (Nika Spirit) заблокував українські кораблі у Чорному морі, після чого їх захопили росіяни

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало дозвіл суду на продаж російського танкера Nika Spirit замість пошуку управителів. Танкер виставлять на аукціон «Prozorro.Продажі», повідомила очільниця АРМА Олена Дума у понеділок, 4 листопада.

Дніпровський районний суд Києва постановив, що агентство може реалізувати арештований російський актив замість того, щоб шукати для нього управителя. Агентство вже звернулося до правоохоронців щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном.

«Раніше рішенням суду цей актив був переданий АРМА для управління. Під час війни доцільно зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони», – повідомила Олена Дума.

Продаж танкера відбудеться на платформі «Prozorro.Продажі». Невдовзі АРМА проведе конкурс на організатора реалізації. Крім того, перед аукціоном оберуть незалежного оцінювача та проведуть оцінку танкера.

Зазначається, що російський танкер Nika Spirit (раніше – Neyma) затримали у липні 2019 року в порту Ізмаїл на Одещині. Міжнародна інформаційна система Equasis засвідчила що танкер використовували для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року під час переходу кораблів ВМС України з Чорного до Азовського моря, шлях під побудованим російськими окупантами Керченським (Кримським) мостом їм перегородив танкер Nika Spirit. Тоді на три українські кораблі напали росіяни, захопивши у полон 24 моряків. Інцидент став першим відкритим випадком військової агресії Росії проти України під власним прапором від початку війни у 2014 році.