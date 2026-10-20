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Сіль можна приготувати вдома з доступних інгредієнтів

Ароматна сіль – простий спосіб урізноманітнити смак звичних страв без складних соусів чи маринадів. Її можна приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Shuba розповідає, як приготувати три різні варіанти ароматної солі вдома. Сіль із селерою для супів і фаршу Інгредієнти: Селера (стебла з листям) – 5 шт. Сіль морська – 700 г. Спосіб приготування: Помийте селеру, обсушіть та подрібніть у блендері разом із сіллю до стану дрібної крихти. Розподіліть масу тонким шаром на деко. Підсушіть у духовці при 100°C протягом 12–15 хвилин, поки сіль не стане повністю сухою. Дайте приправі охолонути й пересипте її в чисту суху банку. Сіль з лимоном і чорним перцем до риби, курки, овочів Інгредієнти: Цедра лимона – 3 шт. Сіль морська або грубого помелу – 700 г. Чорний перець – 1 ч. л. Спосіб приготування: Зніміть цедру з лимонів і подрібніть її разом із сіллю та перцем. Викладіть суміш на деко рівним шаром. Підсушіть при 100°С протягом 12–15 хвилин. Залиште суміш охолонути та пересипте у банку. Лимонна сіль підсилює смак риби, курки й овочів та додає легку кислинку. Трюфельна сіль до пасти, ризото, канапок Інгредієнти: Трюфельна паста – 2 ст. л. Сіль морська – 700 г. Спосіб приготування: Змішайте трюфельну пасту із сіллю. Розкладіть на деко та підсушіть при 100°С 15–17 хвилин. Дайте приправі охолонути та пересипте її в чисту та суху банку.

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