Як зробити ароматну сіль удома: три прості рецепти
Сіль можна приготувати вдома з доступних інгредієнтів
Ароматна сіль – простий спосіб урізноманітнити смак звичних страв без складних соусів чи маринадів. Її можна приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Shuba розповідає, як приготувати три різні варіанти ароматної солі вдома.
Сіль із селерою для супів і фаршу
Інгредієнти:
- Селера (стебла з листям) – 5 шт.
- Сіль морська – 700 г.
Спосіб приготування:
- Помийте селеру, обсушіть та подрібніть у блендері разом із сіллю до стану дрібної крихти.
- Розподіліть масу тонким шаром на деко.
- Підсушіть у духовці при 100°C протягом 12–15 хвилин, поки сіль не стане повністю сухою.
- Дайте приправі охолонути й пересипте її в чисту суху банку.
Сіль з лимоном і чорним перцем до риби, курки, овочів
Інгредієнти:
- Цедра лимона – 3 шт.
- Сіль морська або грубого помелу – 700 г.
- Чорний перець – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Зніміть цедру з лимонів і подрібніть її разом із сіллю та перцем.
- Викладіть суміш на деко рівним шаром.
- Підсушіть при 100°С протягом 12–15 хвилин.
- Залиште суміш охолонути та пересипте у банку.
Лимонна сіль підсилює смак риби, курки й овочів та додає легку кислинку.
Трюфельна сіль до пасти, ризото, канапок
Інгредієнти:
- Трюфельна паста – 2 ст. л.
- Сіль морська – 700 г.
Спосіб приготування:
- Змішайте трюфельну пасту із сіллю.
- Розкладіть на деко та підсушіть при 100°С 15–17 хвилин.
- Дайте приправі охолонути та пересипте її в чисту та суху банку.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter