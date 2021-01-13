Арсен Мірзоян запрошує на концерт до Дня закоханих у Львові
Арсен Мірзоян запрошує на концерт до Дня закоханих у Львові
12 лютого о 19:00 у Malevich Night Club виступить Арсен Мірзоян.
Цей харизматичний чоловік, тонкий філософ вміє у своїх піснях проживати наші життєві історії. Його музика надихає любити, а відео мають мільйони переглядів на YouTube.
Спеціально до Дня закоханих артист підготував нові пісні та кращі хіти у супроводі найкращих музикантів країни, тож організатори обіцяють незабутні враження.
Свій перший альбом Арсен Мірзоян презентував у 2011 році. Відтоді він – номінант музичних премій, його пісні очолюють головні хіт паради країни, а концерти супроводжуються аншлагами.
Спеціальним гостем концерту буде український співак, фіналіст «Голосу країни» АСАФАТОV (Сергій Асафатов), хрипкий голос якого завоював тисячі шанувальників.
А дебютний кліп на сингл «Море» всього за кілька місяців набрав понад півмільйона переглядів на YouTube.
Концерт відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Кількість місць обмежена – тому не зволікайте: https://concert.ua/uk/event/arsen-mirzojan-lviv-12-02