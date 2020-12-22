В останні дні 2020 року прозвучить музика на будь який смак

Львівська національна філармонія в останні дні 2020 року запрошує на 7 святкових подій. Різдвяні мелодії, колядки, вальси Штрауса та ще багато класичної музики, приурочених Різдву, підготували музиканти. Цей святковий марафон розпочнеться уже 22 грудня.

22 грудня, 19:00

«У передчутті Різдва»

Квартет бандуристок «Львів’янки» запрошує на концерт «У передчутті Різдва». У програмі концерту відомі новорічні композиції прозвучать у класичному і новому, несподіваному виконанні.

26 грудня, 17:00

Carol of the Bells

У виконанні Галицького академічного камерного хору прозвучать популярні новорічні та різдвяні пісні різних країн світу. Прозвучать Carol of the Bells та інші композиції, які усі впізнають з перших нот.

27 грудня, 11:30

Family concerts. Пернаті забави

Подія з циклу Сімейних концертів цього разу занурить у дивовижний світ пташок. Саме завдяки інструментам Академічного симфонічного оркестру, який виступить під орудою Сергія Хоровця, зал філармонії наповниться звуками птахів та комах, яких так часто ми можемо зустріти в повсякденному житті. На цю подію дійсні квитки на весняні концерти із циклу «Family concerts».

27 грудня, 18:00

Дириґенти. Українською. Ленько. Новорічний Гала – Штраус

«Дириґенти. Українською» – проект, який вже усім полюбився. Адже у кожному концерті серії молоді і талановиті українські дириґенти мають змогу виступити із великим симфонічним оркестром з понад столітньою історією. Третьою подією циклу стане Новорічний Гала – Штраус. Твори Штраусів, батька та сина, оркестр виконає під батутою Тараса Ленька.

28 грудня, 19:00

Christmas pastorale di flauti

Квартет «Dudalis» – молодий колектив виконавців на українських поздовжних флейтах, який продовжить знайомити слухачів із чудовим й особливим тембром цього інструменту. У передноворічний час у їх виконанні звучатимуть твори барокових, українських композиторів, а також обробки відомих коляд.

29 грудня, 19:00

Казки віденського лісу

Передноворічну феєрію із популярною світовою класикою Йогана Штрауса, Імре Кальмана, Франца Легара, Вінсенто Гомеза, Йоганна Себастьяна Баха, українською колядою та народними піснями презентує Академічний інструментальний ансамбль «Високий замок».

30 грудня, 19:00

Сильвестрові рефлексії

Цей проект з’явився 6 років тому і невпинно набирає популярності. Же традиційно академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» запрошують до участі у концерті найкращих музикантів. У концерті візьмуть участь Тома Бервецький (скрипка), Олена Мацелюх (орган). Прозвучать твори Георга Фрідриха Геделя, Йоганна Себастьяна Баха, Джоакіно Россіні, Ніколо Паганіні, Мирослава Скорика, Віктора Камінського та інших.