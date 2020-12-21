«Образ речей» став першою виставою на новій сцені театру

У Львівському академічному театрі «Воскресіння» відбулась прем’єра вистави «Образ речей» Ніла Лабуте. Цю подію театр приурочив до свого 30-річчя. Прем’єра відбулась на новій просторовій сцені театру. Режисеркою стала Алла Федоришина.

У театрі розповідаються, що «Образ речей» є виставою у незвичному жанрі: екскурсія в почуття. «Феромони в повітрі – кохання на порозі» – таким є слоган вистави.

Сцена з вистави «Образ речей»

Дія вистави відбувається в музеї сучасного мистецтва. Адам – молодий студент Мідвестернського університету. Щоб якось покращити своє матеріальне становище, він влаштовується охоронцем в місцевий музей мистецтв. Тут він знайомиться зі студенткою Евелін, яка просто схиблена на мистецтві, свободі і сексі. Молоді люди проводять багато часу разом, і дівчина кардинально змінює життя Адама. Хлопець переконаний, що дівчина позбавляє його багатьох комплексів, чим робить його абсолютно іншою людиною, здатним отримувати задоволення від свого життя. Однак його найкращі друзі вороже налаштовані проти неї і вважають, що дівчина псує йому життя.

У виставі задіяні актори Тарас Юричко, Юрій Шоробура, Галина Стричак, Наталія Лукашонок, Віра Рифяк, Вікторія Жолінська, Володимир Чухонкін, Юрій Пилипчук.

Автор п’єси, американський драматург, сценарист та кінорежисер Ніл Лабуте вибирав темами для своєї творчості предмети, про які багато хто не хотів говорити; він показував те, як люди взаємодіють один з одним насправді, в реальному житті. Його одним із перших кінопроектів став малобюджетний фільм «В компанії чоловіків». Знята за 25 тис. доларів картина отримала приз кінофестивалю Sundance.

Серед найвідоміших п’єс драматурга, окрім «Образу речей» є «Престол благодаті», «Над прірвою у брехні» та інші твори. Серед фільмів (як правило Лабуте екранізовує власні твори) славу принесли його «Сестричка Бетті» (одна з небагатьох картин, знятих за чужим сценарієм, яка, утім, присла йому нагороди Канн), «Плетена людина» тощо.

Сцена з вистави «Образ речей»

Львівський театр «Воскресіння», що відзначає 30-річчя, був заснований у Львові в 1990 році, коли молоді актори з різних міст України, незадоволені існуючим тоді в Україні державним театром, під керівництвом Ярослава Федоришина, вирішили створити нову сцену.

19 грудня рівно 30 років тому театр зіграв свою першу виставу «Чудо святого отця Миколоя над половчином». Це була дипломна вистава Ярослава Федоришина.

Найвідомішими постановками театру ж «Три сестри» Чехова, «Дорога в Дамаск» Стрінберга, «Гірські велетні» Піранделло, «Йов» Кароля Войтили, «Благовіщення Марії» Клоделя, а в останні часи «Західну пристань» Кольтеса і «Божевільні від кохання» Шепарда. З 1996 року театр «Воскресіння» часто виступає під відкритим небом. На жаль, у березні 2020 року театр втратив свого незмінного керівника, Ярослава Федоришина, внесок якого у театральне життя Львова є значним. Нагадаємо, що саме Ярослав Федоришин є засновником найбільшого у Львові театрального фестивалю «Золотий Лев».

Фото: Театр «Воскресіння»