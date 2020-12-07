У різних відділах Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького тривають три виставки, які неодмінно варто відвідати. ZAXID.NET розповідає про них докладніше.

В палаці Лозинського триває виставка «Enfant Terrible» (на головному фото) відомого київського художника Юрія Сивирина. Виставка триватиме до 27 грудня 2020 р.

У літературі виняткове становище «жахливої дитини» (enfant terrible), ознаками якої є надприродні сили й ексцентричність поведінки, поруч з «нормальними» персонажами ставить її у центр оповіді – найчастіше це головні герої книги, навколо яких будується весь сюжет літературного твору. Їх дії, явно абсурдні, інтерпретуються в свідомості аудиторії як ознаки вищого знання. Львівський проект Юрія Сивирина залишає відкритими питання «що є норма» і «хто є цим дитям, головним героєм» – чи то художник, чи то один із його улюблених образів Інфанти Маргарити, чи сам відвідувач, який час від часу бачить своє відображення в дзеркалах XVIII століття, органічно вписаних у виставковий простір, йдеться в анотації до виставки.

Художник бавиться з хрестоматійними образами, творячи із них нову реальність.

У дворі палацу Потоцьких, поблизу майбутнього музею модернізу відкрались виставка скульптур Володимира Буднікова.

«Скульптури Володимира Буднікова встановлено на території палацу Потоцьких коло новопосталого Музею модернізму. Скульптурні композиції «Крила» і «Сховок для світла» знайшли своє місце, а радше вкотре здійснилися. Варто сказати про особливу часовість проектів Буднікова, які, замість завершуватися, вилучуються в часі, збиваються у часові складки, наздоганяють важливі тези у минулому, просуваючись у час прийдешній. Ніколи не знаєш, у якому періоді часу перебуває їхня доконаність, де вони виповнюються», – вважає художниця Влада Ралко.

«Крила» та «Сховок для світла» було створено у 2010 році в Гурзуфі. Після низки виставок тривалістю у десять років ці роботи стали та завжди будуть нагадуванням про окупований Крим.

Нагадаємо, що влітку виставка «Сховок для світла» Володимира Буднікова експонувалась у трьох музеях Галереї – палаці Лозинського, палаці Потоцьких та Музеї Івана Георгія Пінзеля.

У Музеї Пінзеля до 27 грудня триває виставка Володимира Семківа «Homo».

«Ця виставка ‒ те, над чим мислив останні роки; про розмиття цінностей і розтягування відстаней, про суперечливість векторів та крихкість систем координат, про ейфорію миті та ілюзорність часу, про неможливість зупинки, про любов і самотність, про Бога й ідолів, про вхід і вихід, таке... людське», – розповідає про неї Володимир Семків.

Для галереї цей проект став ще однією розмовою у діалозі сучасного мистецтва із Пінзелем (у цьому просторі уже відбувалися виставки Влодка Кауфмана, Влади Ралко та інших).

Твори сучасного художника говорять із бароковими скульптурами. І, виглядає, що мистецтво тоді та тепер може співіснувати нпрочуд органічно.

Фото Катерини Сліпченко та Львівської галереї мистецтв