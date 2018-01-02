Austrian Airlines запровадить у червні нічні авіарейси зі Львова до Відня

Улітку окрім денних рейсів зі Львова до Відня, Austrian Airlines виконуватиме і нічні

Авіакомпанія «Austrian Airlines», що входить до Lufthansa Group, із 2 червня розширить кількість авіарейсів зі Львова до Відня. У новому розкладі на літній період, окрім семи денних перельотів, які авіакомпанія виконує на цьому напрямку, вказані також чотири нічних, повідомив ЦТС.

Зазначено, що їх здійснюватимуть по понеділках, середах, четвергах та п’ятницях з Відня: вильоти о 23:15 за місцевим часом, прильоти о 1:30. Зі Львова нічні рейси здійснюватимуть по вівторках, четвергах, п’ятницях і суботах: вильоти о 5:20, прильоти о 5:50 за місцевим часом.

Як відомо, на зимовий період, а саме з 29 жовтня 2017 року до 24 березня 2018 року, компанія Austrian Airlines зменшила кількісь рейсів із Відня до Львова з десяти до чотирьох на тиждень.