«Вдома наше життя таке, як воно є. Тут ми радіємо, сваримося, дуріємо, любимо, ображаємося і вибачаємо, тут ми переживаємо найцінніші миті, закарбовуємо в пам’яті найяскравіші спогади, тут починаються нові історії. Для цього ми і створюємо проєкт Avalon Yard – для життя з усіма його складовими», – ділиться генеральний директор компанії Алла Шамова.

Комплекс розташується на вул. Замарстинівській, 76, а по сусідству одразу попередні проєкти девелопера – Avalon на Чорновола. Майбутні власники квартир оцінять локацію, яка дозволить безпроблемно дістатися центру за 15 хв спокійного ходу.

Новий житловий комплекс розширює межі Авалон кварталу, стає його логічним продовженням. Ніщо не стоїть на місці, тенденції змінюються, запити і вимоги клієнта також відповідають сучасним потребам. Звісно, що компанія враховувала всі ці обставини, тому новий проєкт бізнес-класу відрізнятиметься візуально і матиме ще ряд переваг, такі як: закрита територія, квартири з приватним двориком, вхідні групи з зоною очікування та облаштованим місцем для консьєржа, двір не з машинами, а з дитячим майданчиком і простором для відпочинку.

За словами директора компанії, такий формат забудови сприяє розвитку району, адже формує розгалужену інфраструктуру, а також має позитивно впливати на процес об’єднання мешканців: «Як окрема структурна мініодиниця квартал стане платформою для оптимального та комфортного розвитку системи сусідства, коли жителі нашого району, зможуть разом проводити час, самостійно організовувати спільні події чи бути ініціаторами додаткових змін навколо. Компанія може стати партнером у проведенні подібних акцій, об’єднуючим фактором усіх резидентів або ж бути комунікаційним містком між мешканцями різних будинків», – додала Алла.

Для життя в Avalon Yard приходьте знайомитися з проектом у центри продажу: проспект В’ячеслава Чорновола, 18 та проспект Червоної Калини, 60 або телефонуйте за номером 0800 500 055