Авіакомпанія Ryanair підвищила плату за пріоритетну посадку та малий багаж

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair збільшив вартість пріоритетної посадки та малого (до 10 кг) зареєстрованого багажу. Про це повідомляє профільний портал Lowcostavia.

З січня 2019 року вартість послуги Priority та малого зареєстрованого багажу зросла на чотири євро. Відтепер вона залежить від попиту, також лише перші покупці мають змогу придбати пріоритетну посадку чи зареєструвати малий багаж за найнижчу ціну.

Раніше вартість вказаних послуг залежала від того, чи були вони придбані разом з квитком, чи докуплені згодом.

Як писав ZAXID.NET, ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair планує за три-п'ять років інвестувати в Україну 1,5 млрд доларів, наростивши флот до 15 літаків і пасажиропотік до 5 млн осіб.

Наразі Ryanair пропонує польоти з Києва і Львова до Польщі, Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великої Британії та Швеції.