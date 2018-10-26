У вересні 2018 року ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair відкрила перші рейси з Києва до Берліна. Це друга спроба лоукостера зайти на український авіаринок. Протягом 28 жовтня - 2 листопада авіакомпанія відкриє рейси до ще 13 європейських міст, зокрема п'ять – зі Львова.

Ryanair дозволяє купити квитки за бюджетною ціною (іноді за кілька євро) і завдяки масштабній карті маршрутів комбінувати різні напрямки. Як і у всіх авіакомпаній, в Ryanair є свої особливості при купівлі квитків, реєстрації та перебуванні у літаку.

ZAXID.NET допомагає розібратись із плануванням бюджетних подорожей з лоукостером Ryanair.

Куди я можу полетіти зі Львова і скільки це коштує?

З 30 жовтня Ryanair відкриває з аеропорту «Львів» рейси до п'яти європейських аеропортів. Варто взяти до уваги, що трансфери з кількох аеропортів до центру міста можуть коштувати дорожче, ніж квитки на літак.

У Краків (Krakow Airport) Ryanair почне літати з 30 жовтня у вівторок, четвер та суботу. У Краків літаки відправлятимуться о 9:35, до Львова – о 7:10. З краківського аеропорту до центру міста – 12 км, доїхати можна міськими автобусами за 4 злотих або потягом за 9 злотих.

У Варшаву (Warsaw Modlin Airport) Ryanair літатиме з 31 жовтня по понеділках, (9:30 – туди, 7:00 –назад), середах (09:40 – туди, 7:10 – назад) та неділях (12:15 – туди, 9:45 – назад). З аеропорту Modlin до центру Варшави можна за годину дістатись потягом, ціна квитка – від 19 злотих.

У аеропорт Меммінген (Memmingen Airport), що у Баварії, польоти стартують з 31 жовтня по середах та неділях. У Меммінген літаки відправлятиметься о 14:50 туди, назад – об 11:30. З аеропорту Меммінген до центру міста - 4 км, квиток на автобус коштує 3 євро. З аеропорту Меммінген також відправляються шатл-баси до Мюнхена, квиток коштує 15 євро онлайн і 18 євро на місці.

Рейси у Дюссельдорф (Weeze Airport) стартують з 31 жовтня по середах, п’ятницях та неділях. Літаки до Weeze відлітатимуть о 10:40, назад - о 7:10. З цього аеропорту до центру міста Дюссельдорф можна доїхати автобусом за 15 євро. Також на автобусі можна доїхати до міста Веце, звідки відправляються потяги до Кельна. Аеропорт Weeze розташований у кількох кілометрах від кордону з Нідерландами, тому звідси відправляються шаттл-баси до кількох голландських міст – Вельно, Неймеген та Арнем.

У Лондон (London Stansted Airport) авіакомпанія починає літати з 2 листопада у понеділок (13:40 – туди, 8:35 – назад), п’ятницю (11:55 – туди, 6:40 – назад) та неділю (11:50 – туди, 6:40 – назад). З аеропорту Stansted до центру Лондона можна дістатися швидкісним потягом за 40 хвилин, це коштує від 23 фунтів.

Ціни на всі напрямки Ryanair зі Львова коливаються від 10 до 100 євро в залежності від популярності рейсу. Дешевші квитки можна знайти на кінець листопада і далі.

Планую купити квиток зі Львова до Польщі і продовжити подорож далі. Куди я можу полетіти?

З варшавського аеропорту Modlin Ryanair літає у 55 міст світу, з аеропорту у Кракові – до майже 70 міст. Це зручні точки, щоб продовжити свою подорож. Наприклад, прилетівши у Warsaw Modlin Airport зі Львова в понеділок можна через кілька годин сісти на літак у Гетеборг, Дублін, Болонью, о. Корфу, Амман (Йорданія), увечері – до Афін, Барселони, Мілана, Брюсселя та інші. У середу в «Модліні» зручно пересісти на рейси до Парижа, Порто, Дубліна, Брюсселя, Мілана та Афін. У неділю – до Болоньї, Дубліна, Брюсселя, Ейлата (Ізраїль) та Мілана.

З аеропорту у Кракові у вівторок зручно пересісти на рейси до Риму, Тель-Авіва, Мілана та Гетеборга. У четвер – до Дортмунда, Франкфурта, Лісабона та Мілана, в суботу – до Болоньї, Гран-Канарії (Канарські острови), Рима, Тель-Авіва та Венеції (Тревізо).

Я готовий/а купляти квитки за 5 євро. Є якісь лайфхаки, як їх шукати?

На сайті Ryanair немає пункту «шукати найдешевші пропозиції» чи чогось схожого. Авіакомпанія зацікавлена у тому, щоб і дорожчі квитки активно розкуповувалися. Але є кілька моментів, які можуть спростити пошук. Якщо це популярний маршрут, то дешеві квитки варто шукати заздалегідь (за 3 місяці та більше), бо після того, як розкупляться найдешевші квитки, компанія починає продаж дорожчих, і за кілька тижнів до вильоту ціна може вирости до зовсім небюджетної. Наприклад, ще два тижні тому можна було купити квиток зі Львова до Варшави у листопаді за 10 євро, сьогодні ціна стартує від 20 євро.

Але з іншого боку, якщо авіакомпанія бачить, що на певний рейс немає попиту, вона може зробити розпродаж квитків за 5 євро і за тиждень до вильоту. Це все залежить від багатьох чинників: дня тижня, години вильоту, сезонності (наприклад, під час Різдвяних свят ціни на квитки зі Львова до у Дюссельдорфа на близько 20 євро дорожчі, ніж до чи після них). Також Ryanair часто анонсує розпродажі квитків за кілька євро на конкретні напрямки на сайті.

Що мені потрібно знати, аби без проблем купити квиток?

Варто знати, як пишеться ваше ім’я латинкою та свою дату народження. Паспортні дані на етапі купівлі квитка вводити не треба. Сайт та додаток Ryanair доволі прості у користуванні, тому проблем з купівлею квитків виникнути не повинно. Тим більше, що Ryanair дозволяє протягом 24 годин після купівлі квитків змінити імена пасажирів. Незручність може виникнути через відсутність у Ryanair україномовної російськомовної версій сайту.

6 кроків, щоб купити квиток на сайті Ryаnair

Сьогодні Ryanair пропонує три типи квитків: Standart, Plus (з можливістю додаткового багажу та вибору місця у літаку) та Flexi Plus (дає можливість змінювати дату вильоту, реєструватися в аеропорту). Тариф Standart не передбачає вибору місця в літаку, однак ви можете докупити цю функцію (за 3 євро і більше) пізніше.

Добре, я купив квитки. Що далі?

Тепер вам треба чекати, поки з’явиться можливість зареєструватися на рейс (пройти check-in) на сайті Ryanair. Якщо ви купили собі конкретне місце у літаку, то зможете пройти онлайн-реєстрацію за 60 днів до вильоту. Якщо ні, то лише за два дні до вильоту. Під час реєстрації необхідно ввести паспортні дані усіх пасажирів, яким ви купляли квитки, після цього ви отримаєте підтвердження реєстрації на електронну скриньку.

Як дізнатись номер мого місця в літаку?

Колись Ryanair як і Wizzair не зазначали на посадкових талонах номери місць пасажирів (за виключенням тих, хто наперед за гроші бронював конкретні місця). Тобто все діяло за принципом «хто перший забіг у літак – той і сяде біля вікна». Кілька років тому обидві авіакомпанії переглянули свої правила і тепер пасажири можуть дізнатися номер свого місця, пройшовши check-in.

Мені треба роздруковувати квиток?

Ні, вам достатньо завантажити на свій смартфон мобільну версію квитка (вам її надішлють на електронну скриньку після check-in). У аеропорту вам треба буде показати мобільну версію на реєстраційній стайці та під час посадки на борт літака.

Це правда, що за багаж в Ryanair треба додатково платити?

Так, але не за весь. З 1 листопада Ryanair змінює правила перевезення ручної поклажі. Раніше один пасажир міг взяти на борт літака дві сумки - більшу і меншу. Це було великою перевагою Ryanair перед Wizz Air, який дозволяв брати на борт лише одну невелику ручну поклажу. Однак з 1 листопада у літак Ryanair можна брати з собою всього одну сумку розміром не більше 40см x 20см x 25см. У аеропорту вам доведеться перевірити розміри сумки чи наплечника за допомогою спеціальної рамки Ryanair.

Дві сумки можуть брати лише пасажири, які придбали пріоритетну посадку. Якщо ваша ручна поклажа виявиться завеликою, доведеться доплатити 25 євро і здати її в багаж.

Великі дорожні сумки та валізи необхідно здавати у багаж – це коштує 20 євро за 20 дозволених кілограм на людину. За кожен додатковий кілограм доведеться платити 10 євро. Заплатити за багаж можна під час купівлі квитка, онлайн-реєстрації чи безпосередньо в аеропорту.

У багаж можна безкоштовно здати засоби для людей з інвалідністю (інвалідне крісло, ходунки).

У Ryanair є якість особливі правила для перевезення дітей?

Для дітей до 16 років у Ryanair діють спеціальні дешевші тарифи. Наприклад, на рейс зі Львова у Дюссельдорф квиток на одного дорослого коштує 55 євро, а два квитки (на дорослого та дитину) – 66 євро.

Для дітей до 12 років можна безкоштовно зарезервувати місця. Але при цьому один з дорослих повинен платно зарезервувати собі місце біля дитини.

Якщо ви летите з дитиною віком до двох років, то можете безкоштоно взяти з собою дві речі дитячого багажу – наприклад, візочок та автокрісло. За третю річ доведеться доплатити 15 євро.

А в літаках взагалі зручно? Їсти дають?

Ryanair здійснює польоти на літаках моделі Boeing 737-800. Найстаршому літаку Ryanair 20 років, наймолодшому немає і року. У літаках авіакомпанії, як у решти лоукостерів, пасажири розміщуються по три людини справа і по три зліва від проходу. Вважається, що ширина крісел у літаках Ryanair вузька, всього 43 см (хоча у Wizz Air 40 см). Ще однією незручністю є дуже щільне розміщення усіх крісел і неможливість відкинути спинку крісла.

Схема розміщення у літаку Boeing 737-800 (щоб збільшити, натисніть на зображення)

Найкращі місця у літаку – це перші два ряди та 16 і 17 (біля аварійних виходів) – перед ними достатньо місця, щоб зручно витягнути ноги. Ці місця завжди платні, при цьому при резервації коштують найдорожче.

Ryanair пропонує платне харчування на борту літака, їжу можна замовити безпосередньо у провідників, ціни – вищі середнього (сендвіч – від 4 євро, гарячий обід – 6 євро, напої – від 3 євро). Також на борту літака можна придбати товари Duty Free – шоколадки, алкоголь, парфуми.

Додамо, що зі Львова уже літають дві авіакомпанії, які позиціонують себе як бюджетні - угорська Wizz Air та італійська Ernest. Зокрема, сьогодні Wizz Air літає зі Львова до Берліна, Дортмунда, Вільнюса, Гданська, Вроцлава, Катовіц, Братислави, Лондона. З 14 грудня Wizz Air відкриє рейс до Франкфурта, аз 3 березня 2019 року - до Копенгагена. Італійський Ernest літає зі Львова до Мілана, Бергамо, Венеції, Неаполя та Рима.