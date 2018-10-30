Ryanair оголосив про продаж акційних квитків зі Львова

Літак Ryanair перед виконанням першого рейсу зі Львова

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив продаж акційних квитків від 9,99 євро на усі п’ять нових напрямків з Львова. Як повідомили на офіційному сайті авіаперевізника, акційні ціни діють на усі рейси авіакомпанії зі Львова у період з 1 листопада 2018 року до 31 січня 2019 року і придбати їх можна до 1 листопада.

За словами директорки з продажу та маркетингу авіакомпанії Ryanair Ольги Павлонки, акцію оголосили з нагоди початку запуску авіанапрямків зі Львова.

«Щоб відсвяткувати, ми випускаємо продаж квитків зі Львова всього від €9,99 для подорожей з листопада 2018 року до кінця січня 2019 року, які можна забронювати до півночі (24:00) у четвер, 1 листопада [До опівночі 31 жовтня включно, 1 листопада акція завершується, – ред.]. Оскільки квитки за цими низькими тарифами будуть швидко розкуплені, клієнти повинні встигнути зайти на сайт Ryanair та встигнути їх придбати», – процитувала прес-служба авіакомпанії Ольгу Павлонку.

Акційні ціни діють на найближчі три місяці на усі п’ять напрямків, які Ryanair виконуватиме зі Львова, – у Краків, Варшаву, Меммінген, Дюссельдорф та Лондон.

Нагадаємо, перший рейс зі Львова до Кракова Ryanair здійснив вранці 30 жовтня. Літак був заповнений на 100%. На цьому напрямку рейси перевізник виконуватиме тричі на тиждень: по вівторках, четвергах та суботах.

31 жовтня перевізник почне виконувати зі Львова рейси до Варшави, Меммінгена та Дюссельдорфа. А у п’ятницю, 2 листопада, вперше полетить зі Львова до Лондона.

Нагадаємо також, ірландський лоукостер зміг зайти на український авіаринок з другої спроби. Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького підписав угоду про співпрацю з Ryanair 23 березня. У вересні 2018 року Ryanair відкрила перші рейси з Києва до Берліна. Протягом 28 жовтня - 2 листопада авіакомпанія відкриває рейси до ще 13 європейських міст, зокрема п'ять – зі Львова.

Середня вартість квитка з Києва чи Львова буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців.