Лоукостер Ryanair здійснив перший рейс зі Львова

30 жовтня у Львові приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair. Цього тижня з аеропорту «Львів» відкриють п’ять європейських рейсів.

Перший рейс 30 жовтня – до польського Кракова. Літак заповнений повністю. Зі Львова до Кракова помандрували 189 пасажирів.

Відтепер до Кракова зі Львова і у зворотньому напрямку можна буде потрапити у вівторок, четвер та суботу. 31 жовтня стартує напрямок до Варшави, німецьких Меммінгена та Дюссельдорфа, а 2 листопада ‒ до столиці Великобританії Лондона.

«Ryanair ‒ це напотужніший лоукост Європи. Сьогодні ми маємо Ryanair і Wizz Air ‒ два найпотужніші авіаперевізники. І тому можемо себе вважати досить потужним і важливим аеропортом в Україні», ‒ зазначила директорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, це друга спроба ірландського лоукостера зайти на український авіаринок. Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького підписав угоду про співпрацю з Ryanair 23 березня. У вересні 2018 року Ryanair відкрила перші рейси з Києва до Берліна. Протягом 28 жовтня - 2 листопада авіакомпанія відкриває рейси до ще 13 європейських міст, зокрема п'ять – зі Львова. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців.

Додамо також, що 29 жовтня авіакомпанія Wizz Air відновила рейси зі Львова до Вільнюса. Відтепер за цим напрямком буде два рейси на тиждень — щопонеділка і щоп’ятниці. До кінця року найдешевший квиток можна купити за ‎459 гривень. 30 жовтня Wizz Air відкриває ще один напрямок ‒ у столицю Словаччини Братиславу. Туди потрапити можна буде тричі на тиждень — у вівторок, четвер і суботу.

P.S. З нагоди старту польотів зі Львова Ryanair оголосив про продаж акційних квитків від 9,99 євро на усі п’ять нових напрямків у найближчі три місяці.