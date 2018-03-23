Ryanair оголосила список маршрутів зі Львова і Києва у сім країн ЄС

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Європейський лоукостер Ryanair з жовтня цього року почне здійснювати авіарейси до України з семи країн ЄС. Сьогодні, 23 березня, на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін, гендиректор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська і виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі підписали контракти про співпрацю.

Ryanair, Europe’s No.1 airline, today (23 Mar) announced that it will fly to Ukraine, its 36th country, from October 2018 ?



Ryanair will deliver 800,000 customers each year, with 10 new Kiev routes and 5 new Lviv routes.



Read the full details here: https://t.co/OuygoFuODS pic.twitter.com/upgFmLX5SX — Ryanair (@Ryanair) 23 березня 2018 р.

Як передає Економічна правда, з Києва будуть літати до Барселони, Братислави, Варшави, Вроцлава і Гданська, Кракова, Познані, Вільнюса, Лондона і Стокгольма. Львів прийматиме рейси з Варшави, Кракова, Дюссельдорфа та Меммінгена. Вартість квитків - від €9,99.

Рейси Барселона ‒ Київ-Бориспіль здійснюватимуться з 31 жовтня 4 рази на тиждень.

Братислава ‒ Київ-Бориспіль літатимуть тричі на тиждень від 2 листопада.

Рейси Вільнюс - Київ-Бориспіль ‒ тричі на тиждень.

Стокгольм-Скавста ‒ Київ-Бориспіль - 3 рейси на тиждень.

Рейси у Лондон (Станстед) здіснюватимуть у всі дні, крім вівторка і четверга.

Варшава-Модлін ‒ Київ-Бориспіль матиме виліти у понеділок, середу, п'ятницю і неділю. Виліт з Варшави о 06:50 і посадка в Києві о 09:30. Повернення заплановано на 10:05 з посадкою в Модліні о 10:45.

Рейс Вроцлав - Київ-Бориспіль ‒ щопонеділка, п'ятниці і неділі. Виліт з Вроцлава о 6:20, о 9:10 висадка пасажирів в Києві. Зворотній рейс почнеться о 9:35, а о 10:25 літак приземлиться у Вроцлаві.

Гданськ - Київ-Бориспіль - у понеділок і п'ятницю. Виліт з Гданська о 16:15 і приземлення о 19:05 в Києві. Зі столиці України рейс буде виконуватися о 19:40, а приземляться в Гданську літак буде о 20:30.

Краків - Київ-Бориспіль - у понеділок, п'ятницю і середу. У середу виліт з Кракова о 8:50 і посадка о 11:30, зворотний маршрут - 12: 05-12: 50. По п'ятницях з Кракова рейс почнеться о 16:20, а приземлення в Києві о 19:00. На зворотному шляху пасажири вирушають о 19:35 і о 20:20 будуть в Кракові. Щопонеділка запланований час рейсу - 16: 35-19: 15 з Кракова до Києва і Із 19:50 до 20:35 назад.

Познань - Київ-Бориспіль - щовівторка і щосуботи. О 16:35 літак покине Познань, а о 19:45 він буде в Києві. З Києва виліт о 20:10, приземлення в Познані о 21:10.

Рейси зі Львова:

Львів - Варшава-Модлін - рейси в понеділок, п'ятницю та неділю від 2 листопада.

Літак Львів-Дюссельдорф-Веце курсуватиме з 31 жовтня тричі на тиждень. Найдешевші квитки коштують від 26 євро.

Львів-Краків літатиме у вівторок, четвер і суботу, починаючи з 30 жовтня.

Львів-Меммінген - від 31 жовтня 2 рейси на тиждень (середа, неділя). Квитки зі Львова стартують від 26 євро, а у зворотньому напрямку — від 10€.

У Лондон (Станстед) можна буде літати зі Львова від листопада щопонеділка, п'ятниці і неділі.

Квитки на нові рейси з України вже з’явилися в продажу на сайті авіакомпанії.

На підписанні угод був присутній президент Порошенко.

Ryanair та аеропорти Бориспіль і Львів підписали угоду, за якою вже в жовтні перші рейси ірландського лоу-коста полетять з Києва та Львова. pic.twitter.com/Yjz0kXjvHd — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 березня 2018 р.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок. Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту «Бориспіль» у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись. Пізніше Ryanair заявив про плани запустити рейси з України восени 2018-го року.