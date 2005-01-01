Гендиректор «Борисполя» оприлюднив умови знижок для Ryanair

Павло Рябікін заявив, що прихід ірландського лоукостера негативно позначиться на виручці аеропорту «Бориспіль» за 2018 рік

Ірландський лоукостер Ryanair втратить знижки в аеропорту Бориспіль, якщо не буде нарощувати пасажиропотік, повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін в коментарі агенції «ЛІГАБізнесІнформ».

Він пояснив, що такі умови прописані в угоді між аеропортом і авіакомпанією.

«Ми зробили спільні для всіх (авіакомпаній) умови. Наші нові правила обслуговування стимулюють перевізника нарощувати ємності, частоти і збільшувати пасажиропотік», – зазначив Рябікін.

За його словами, для того щоб Ryanair не втратила прописані в програмі знижки, перевізнику необхідно щорічно збільшувати пасажиропотік в Україні щонайменше на 100 тис. пасажирів.

«Ми раді цифрі 800 тис. пасажирів, яку вони декларують, але наскільки вона у них вийде не знаю», – зазначив Рябікін.

Він також додав, що прихід в Україну Ryanair негативно відіб’ється на фінансових показниках аеропорту в 2018 році.

«Після переговорів (з Ryanair) минулого року ми дуже сильно відшліфували умови (обслуговування) авіакомпаній в аеропорту “Бориспіль”. Ми зробили спільні для всіх авіакомпаній умови. Дійсно аеропорт недобере в надходженнях», – заявив він.

За його словами, незважаючи на те, що в 2018 році пасажиропотік аеропорту Бориспіль збільшиться, фінансовий результат буде приблизно такого ж обсягу, як і в 2017 році.

Рябікін також пояснив, що нинішня програма знижок авіакомпаніям на обслуговування пасажирів в аеропорту «Бориспіль» базується на стимулюванні зростання пасажиропотоку, тоді як раніше аеропорт пропонував стимулювати відкриття нових напрямків.

До слова, за підсумками 2017 року аеропорт Бориспіль поставив новий рекорд пасажиропотоку – обслужив 10,6 млн пасажирів, що на 22,1% більше в порівнянні з 2016 роком.

Аеропорт «Бориспіль» – найбільший в Україні із загальною займаною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну – довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу – довжиною 3,5 тис. м, шириною 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

23 березня аеропорти «Бориспіль» і «Львів» підписали договори з лоукост-авіаперевізником Ryanair про початок польотів в Україну. Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси в системі бронювання.

Авіакомпанія відкриє 15 напрямків: 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців.