Ryanair планує закупити нові літаки Boeing для рейсів з України

ЕкономікаКатерина Чурилова, 23 березня1890

До теми

Ryanair планує закупити нові літаки Boeing для рейсів з України
фото з відкритих джерел
«Україна матиме найновіші та найширші судна», заявили в компанії

Авіакомпанія Ryanair у серпні отримає нові літаки Boeing для виконання рейсів з України, що стартують у жовтні 2018 року. Про це під час прес-конференції щодо заходу авіакомпанії Ryanair в Україну розповів виконавчий директор (CEO) авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, повідомив «Укрінформ».

«У нас середній вік літаків близько п'яти років. А нині ми закуповуємо у Boeing якраз під Україну нові літаки, вони приїдуть десь у серпні. Україна матиме найновіші та найширші судна, до речі, в них буде найбільше місця для ніг», – сказав О'Лірі.

Він додав, що «з собою на борт можна взяти в якості ручної поклажі дві сумки, друга сумка безкоштовно іде у трюм. Також на борту можна придбати закуски, однак ціни будуть конкурентними».

До слова, у Ryanair є послуга пріоритетної посадки, вона дозволяє пасажирам вибирати за додаткову плату вподобане місце. Іншим пасажирам доведеться задовольнятися тими місцями, що залишилися.

Ряди сидінь розташовані дуже близько один до одного, тому пасажири часто скаржилися на незручності. Попри нарікання, у Ryanair лише нагадували невдоволеним, що є можливість за додаткову плату купити місце з розширеним простором для ніг.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ryanair оголосила список маршрутів зі Львова і Києва у сім країн ЄС ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук