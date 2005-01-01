Ryanair планує закупити нові літаки Boeing для рейсів з України

«Україна матиме найновіші та найширші судна», заявили в компанії

Авіакомпанія Ryanair у серпні отримає нові літаки Boeing для виконання рейсів з України, що стартують у жовтні 2018 року. Про це під час прес-конференції щодо заходу авіакомпанії Ryanair в Україну розповів виконавчий директор (CEO) авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, повідомив «Укрінформ».

«У нас середній вік літаків близько п'яти років. А нині ми закуповуємо у Boeing якраз під Україну нові літаки, вони приїдуть десь у серпні. Україна матиме найновіші та найширші судна, до речі, в них буде найбільше місця для ніг», – сказав О'Лірі.

Він додав, що «з собою на борт можна взяти в якості ручної поклажі дві сумки, друга сумка безкоштовно іде у трюм. Також на борту можна придбати закуски, однак ціни будуть конкурентними».

До слова, у Ryanair є послуга пріоритетної посадки, вона дозволяє пасажирам вибирати за додаткову плату вподобане місце. Іншим пасажирам доведеться задовольнятися тими місцями, що залишилися.

Ряди сидінь розташовані дуже близько один до одного, тому пасажири часто скаржилися на незручності. Попри нарікання, у Ryanair лише нагадували невдоволеним, що є можливість за додаткову плату купити місце з розширеним простором для ніг.