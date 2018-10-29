Wizz Air здійснив перший рейс зі Львова до Вільнюса

Завтра відкривають ще один напрямок ‒ у Братиславу

СуспільствоОрися Шиян, 29 жовтня2080
Wizz Air здійснив перший рейс зі Львова до Вільнюса
фото Тетяни Кожокар
Рейси до Вільнюса здійснюватимуть двічі на тиждень

Сьогодні, 29 жовтня, авіакомпанія Wizz Air відновила рейси зі Львова до Вільнюса. Перший літак вирушив зі Львова до литовської столиці о 20:30. Відтепер за цим напрямком буде два рейси на тиждень — щопонеділка і щоп’ятниці. До кінця року найдешевший квиток можна купити за ‎459 гривень.

Завтра, 30 жовтня, Wizz Air відкриє ще один напрямок ‒ у столицю Словаччини Братиславу. Туди потрапити можна буде тричі на тиждень — у вівторок, четвер і суботу.

«В цьому році в цей зимовий сезон ми відкриваємо дуже рекордну кількість напрямків. Ми оголосили 4 нових напрямки Wizz Air, 5 — Ryanair і сьогодні, фактично, зустрічаємо рейс з Вільнюса, який ми називаємо „новий“, хоча він є відновленим. Сьогодні в нас дуже гарне завантаження — 177 пасажирів на приліт і 144 — на відліт, тобто це 80% завантаження. Фактично, від компанії Wizz Air сьогодні вже зі Львовом маємо 10 напрямків», — цитує гендиректорку аеропорту «Львів» Тетяну Романовську прес-служба ЛМР.

фото Львівської міськради

Зараз Wizz Air має рейси зі Львова до Вроцлава (4 рази на тиждень — у вівторок, четвер, суботу, неділю); Берліна (4 рази на тиждень — в понеділок, середу, п’ятницю, неділю); Дортмунда (двічі на тиждень — четвер, неділя); Ґданська (двічі на тиждень — понеділок, п’ятниця, а з 31 березня 2019 року рейс Львів-Гданськ буде виконуватись вдвічі частіше — чотири рази на тиждень (у понеділок, середу, п’ятницю та неділю); Катовіце (тричі на тиждень — у середу, п’ятницю та неділю); Лондон-Лутон (тричі на тиждень — у вівторок, четвер та суботу).

До кінця року планують запустити рейси у Франкфурт-Хан (з 14 грудня щопонеділка та щоп’ятниці), а з березня 2019 року — у Копенгаген (у середу та неділю).

Угорський лоукостер «Wizz Air» відновив свою співпрацю з аеропортом «Львів» в середині 2017 року, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.

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