Ченс Пердомо загинув у ДТП

Продюсери серіалу «Покоління V» заявили, що не шукатимуть заміну актору Ченсу Пердомо, а просто змінять сюжет. Актор Ченс Пердомо, який зіграв студента зі суперздібністю маніпулювання металами Андре Андерсона, загинув в аварії у березні 2024 року. Йому було 27 років.

У спільній заяві, оприлюдненій продюсерами серіалу, зазначається, що його роль не продовжать і не шукатимуть нового актора, оскільки «ніхто не може замінити Ченса».

Замість цього автори переробили сюжетні лінії другого сезону, в якому планують вшанувати Ченса, цитує заяву Variety.

Нагадаємо, «Покоління Ві» є спінофом серіалу «Хлопаки», що розповідає про спеціальний коледж, де навчаються лише обдаровані суперсилами молоді люди. Над спінофом працювали автори основного серіалу Ерік Кріпке та Крейг Розенберг. Він стартував у вересні 2023 року. Виробництводругого сезону «Покоління Ві» стартує пізніше у травні.