Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхав тато та шестеро старших дітей

46-річна львів’янка народила у обласному пеританальному центрі сьому дитину, хлопчик став для матері породіллі уже 105 онуком. Про це повідомили на офіційній сторінці пеританального центру.

Як розповіли медики, 46-річна Тамара родом із Рівненщини, але мешкає у Львові. Вона народила у обласному пеританальному центрі здорового хлопчика вагою 3460 грамів на 40 тижні вагітності. Це були уже сьомі пологи у жінки.

За словами породіллі, у її родині завжди було багато дітей, вона сама – десята дитина із тринадцяти. Для 87-річної матері Тамари новонароджений Павло став 105 онуком.

«Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей – три братики й три сестрички. Команда центру бажає всій сім‘ї здоров‘я та мирного неба», – повідомили у перинатальному центрі.