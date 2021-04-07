Лікарня відновного лікування у Соснівці не працювала упродовж року через карантин

Директор комунального закладу Львівської облради «Лікарня відновного лікування N3» у місті Соснівка Богдан Баранюк, який очолював лікарню 15 років, написав заяву на звільнення. Причини такого рішення він не називає. Відомо, що лікарня майже не працювала від початку карантину у 2020 році, через що її медики навіть оголошували голодування.

«За підсумками візиту в обласну лікарню відновлювального лікування дійшли спільної згоди з її керівником – Богдан Баранюк написав заяву на звільнення. Від імені Львівської обласної ради подякувала йому за багаторічну працю. Але потрібно рухатись далі», – повідомила 6 квітня голова Львівської облради Ірина Гримак у Facebook.

Львівська облрада планує оголосити конкурс на посаду директора лікарні. Таким чином лікарні сподіваються надати поштовх до розвитку. Зокрема, заклад мав би надавати послуги з відновного лікування пацієнтам з постковідними проблемами зі здоров’ям, а також проводити реабілітацію хворих після перенесених інсультів та інфарктів.

Директор лікарні Богдан Баранюк у коментарі ZAXID.NET розповів, що звільнення було його особистим рішенням, заяву він написав ще місяць тому, однак назвати причини відмовився.

Водночас, директор поскаржився на брак фінансування лікарні.

«Фінансування з НЗСУ мало бути 9 млн грн, а дали 3 млн грн – 30%. Чи можна так працювати?! І така ситуація не тільки в нас, а й по всій Україні», – розповів він.

«Лікарня відновного лікування №3» у Соснівці є комунальним некомерційним підприємством Львівської облради. Зареєстрована у серпні 2006 року. У закладі проходять реабілітацію пацієнти з порушеннями опорно-рухового апарату та неврологічними порушеннями. 73-річний Богдан Баранюк був керівником лікарні від початку її функціонування.

Лікарня не працювала увесь період карантину у 2020 році через призупинення планової госпіталізації. Роботу медзакладу відновили в лютому 2021 року, після того, як медики лікарні оголошували голодування.