Причина може бути не в повітряній пробці, а в інших деталях

Якщо після спускання повітря батарея все ще залишається холодною, не варто повторювати цю процедуру знову. Причина може бути не в повітряній пробці, а в інших деталях, які варто перевірити. ТСН розповідає, як зрозуміти, в чому саме проблема.

Перевірте термостатичний клапан

Однією з поширених причин того, що батарея не гріє, може бути несправність термостатичного клапана. Спочатку встановіть термостатичну головку на максимальне значення та зачекайте кілька хвилин. Якщо радіатор не почне нагріватися, можливо, застряг шток клапана, що іноді трапляється після тривалої перерви в роботі опалення.

Щоб перевірити клапан, зніміть пластикову термостатичну головку. Під нею має бути невеликий металевий шток. У справному стані він легко рухається вперед і назад та сам повертається у вихідне положення.

Якщо шток застряг, спробуйте обережно натиснути на нього кілька разів. За потреби його можна дуже обережно потягнути на себе плоскогубцями та кілька разів порухати, не докладаючи надмірної сили.

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Перевірте зворотний клапан

Причина також може бути й у зворотному клапані, який зазвичай розташований у нижній частині радіатора. Якщо він закритий, вода не зможе нормально циркулювати. Але без досвіду самостійно розбирати клапани не рекомендують, адже їхнє положення може впливати на роботу всієї системи.

Зверніть увагу на інші батареї

Якщо проблема не в клапанах, слід звернути увагу на інші батареї. Коли холодною залишається лише одна батарея, несправність локальна. Якщо ж не гріють одразу кілька радіаторів або на таку саму проблему скаржаться сусіди, причина може бути у стояку, циркуляції води чи системі опалення будинку.

У приватних будинках, де є власний котел, також потрібно перевірити тиск на манометрі. Після спускання повітря він може знизитися, через що система працюватиме неправильно. Доливати воду потрібно лише тоді, коли тиск нижчий за допустимий, і відповідно до інструкції виробника котла.

Якщо ви живете у квартирі та маєте централізоване опалення, то додавати воду до системи самостійно не можна. Якщо ви підозрюєте, що є проблема із загальнобудинковим опаленням, то зверніться до керівної компанії.

Про що говорить температура батареї?

За тим, як нагрівається батарея, можна приблизно визначити причину несправності. Якщо верхня частина радіатора залишається холодною, а нижня тепла, усередині може накопичитися повітря. На це також можуть вказувати булькання, шум води та нерівномірне прогрівання.

Якщо батарея гаряча зверху, але залишається холодною знизу, то причиною можуть бути відкладення, які накопичилися всередині та перешкоджають нормальній циркуляції води.