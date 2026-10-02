Орієнтиром насамперед має бути температура всередині помешкання

Єдиної дати, коли в кожній квартирі потрібно вмикати опалення, не існує. Орієнтуватися лише на температуру за вікном теж не зовсім правильно. Значно важливіше перевірити, наскільки охололо саме житло та чи комфортно в ньому перебувати. Про це пише УНІАН.

Що відбувається у квартирі

Щороку з настанням осіннього холоду мешканці квартир опиняються перед вибором: увімкнути опалення після перших прохолодних ночей чи ще трохи почекати заради економії. Одні починають обігрівати житло якомога раніше, інші намагаються обходитися без батарей доти, доки це можливо.

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Жоден із цих підходів не можна вважати універсальним. Не існує конкретної температури на вулиці або календарної дати, яка однаково підходила б для всіх квартир.

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Орієнтиром насамперед має бути температура всередині помешкання. Наприклад, поширене правило радить вмикати опалення, коли температура надворі вдень стабільно опускається приблизно до 15 градусів. Однак сам по собі цей показник не дає точної відповіді.

Будинки по-різному утримують тепло. Добре утеплена квартира на сонячному боці може залишатися теплою навіть після кількох прохолодних днів. Натомість у помешканні з холодними стінами, протягами або слабким утепленням температура може знижуватися значно швидше.

Також важливо враховувати тривалість похолодання. Якщо після холодної ночі вдень виходить сонце і квартира знову прогрівається природним шляхом, можна не поспішати вмикати опалення. Інша ситуація виникає тоді, коли житло охолоджується поступово: стіни та меблі стають холоднішими, а температура всередині щодня падає.

Найпростіший спосіб перевірити температуру

Щоб не орієнтуватися лише на власні відчуття або прогноз погоди, достатньо встановити у квартирі звичайний кімнатний термометр.

Якщо температура тримається на рівні 20–21 градуса і мешканцям комфортно, вмикати опалення лише через похолодання за вікном необов’язково.

Інша справа, коли показники постійно знижуються та наближаються до 18 градусів. Саме цей рівень у матеріалі називають важливим орієнтиром для холодного сезону.

Водночас 18 градусів не означає, що саме така температура має бути комфортною для кожної людини. Потреба в теплі може відрізнятися залежно від віку, рухливості, одягу, вологості повітря та інших індивідуальних чинників.