Під час блекауту найкраще заздалегідь мати заряджений телефон, павербанк, ліхтарик і запасні батарейки

Відключення електроенергії може тривати кілька годин, тому краще заздалегідь знати, як заощадити заряд телефону, організувати освітлення та зберегти продукти. Деякі прості рішення можна використати навіть без спеціального обладнання. Про корисні лайфхаки пише NV.

Як зарядити телефон без розетки

Щоб смартфон довше працював без електрики, увімкніть режим низького енергоспоживання, закрийте непотрібні програми та за можливості використовуйте режим польоту.

Якщо павербанк розрядився, телефон можна ненадовго підзарядити від ноутбука з акумулятором. Ще один варіант – скористатися автомобільним зарядним пристроєм.

Як зберегти продукти без електрики

Під час тривалого відключення морозильна камера поступово нагрівається. Якщо надворі холодно, чисті пластикові пакети можна наповнити водою та залишити на морозі. Після замерзання їх можна використовувати як додаткові «акумулятори» холоду.

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Для тимчасового зберігання продуктів можна також використати чисту пральну машину. Покладіть усередину лід або заморожені пакети з водою та продукти, які потребують прохолоди. Вода від льоду стікатиме через злив.

Як зробити освітлення яскравішим за допомогою ліхтарика

Налобний ліхтар можна закріпити на графині або пляшці з водою, направивши світло всередину. Вода розсіюватиме світло, тому воно освітлюватиме більшу площу.

За відсутності ліхтарика подібний спосіб можна спробувати зі смартфоном, але стежте, щоб він був надійно закріплений і не впав у воду.

Як посилити освітлення дзеркалом

Дзеркало не створює додаткового світла, але відбиває те, що вже є в кімнаті. Якщо поставити його поруч із ліхтарем або іншим джерелом освітлення, світло розподілятиметься краще й приміщення здаватиметься світлішим.

Чи можна використовувати масляну крейду як свічку

У джерелі радять використовувати масляну крейду як тимчасове джерело вогню. Однак такий спосіб пов’язаний із ризиком займання, тому безпечніше користуватися звичайними свічками, ліхтарями або акумуляторним освітленням.

Під час відключення електроенергії не залишайте відкрите полум’я без нагляду та тримайте його якомога далі від паперу, тканин та інших легкозаймистих матеріалів.

Чи можна замінити батарейку AAA фольгою

Фольга не є джерелом енергії та не замінює батарейку. Вона може лише компенсувати різницю в довжині між батарейкою та контактами пристрою, якщо така заміна передбачена конструкцією. Використовувати фольгу замість справної батарейки не варто, оскільки це може спричинити коротке замикання або пошкодити пристрій.

Під час блекауту найкраще мати заздалегідь заряджений телефон, павербанк, ліхтарик і запасні батарейки. Це прості речі, які значно полегшують перебування без електрики.