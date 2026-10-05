Щоб гриби з’являлися рідше, насамперед усуньте причину надмірної вологості

Гриби на газоні можуть з’явитися дуже швидко, особливо після дощів або за теплої вологої погоди. Насправді вони не виникають нізвідки, їхні спори можуть тривалий час залишатися в ґрунті та чекати сприятливих умов. Поява грибів часто пов’язана з надлишком вологи, затіненням або органічними рештками в землі. Real Simple пише, чому вони ростуть на газоні та чи потрібно від них позбуватися.

Чому на газоні з’являються гриби

Для активного росту грибів потрібне поєднання вологи та помірного тепла. Особливо сприятливими є періоди після рясних дощів, коли ґрунт довго залишається мокрим.

Гриби також можуть з’являтися на затінених ділянках, біля відмерлого коріння дерев або закопаної деревини. Причиною може бути і товстий шар рослинних решток на газоні чи вологий мульчувальний матеріал.

Якщо дощів останнім часом не було, перевірте ділянку на інші джерела надлишкової вологи. Це може бути застій води, надмірний полив або протікання системи поливу.

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Які гриби можуть рости на газоні

На газонах трапляються різні види грибів. Серед них можуть бути невеликі коричневі гриби, дощовики, гнойовики, несправжні парасольки та гриби, які формують характерні кільця.

Також на ділянці можуть з’явитися гриби, що ростуть на мертвій деревині або відмерлому корінні. Тому лише на око не завжди можна визначити, чи є конкретний гриб безпечним.

Особливо обережними потрібно бути, якщо на подвір’ї є діти або домашні тварини. Невідомі гриби краще не вживати в їжу та не дозволяти тваринам їх їсти.

Чи потрібно прибирати гриби з газону

Не всі гриби становлять проблему для газону. Частина з них може зникнути самостійно після того, як ґрунт підсохне.

Водночас поява грибів іноді вказує на надмірну вологість, відмерлу деревину або інші проблеми на ділянці. Якщо гриби ростуть біля дерев, варто звернути увагу на стан їхнього коріння та стовбурів.

Окремо варто стежити за так званими «відьминими кільцями». Вони ростуть по колу та можуть погіршувати вигляд газону. Невідомі або потенційно отруйні гриби також краще прибирати з ділянки, особливо якщо до них мають доступ діти чи тварини.

Чи можна брати гриби руками

Сам по собі дотик до більшості грибів не становить небезпеки. Проте після роботи з ними бажано вимити руки, а для додаткового захисту можна користуватися садовими рукавичками.

Найбільший ризик виникає тоді, коли частини невідомого гриба потрапляють усередину організму. Тому не дозволяйте дітям або домашнім тваринам гратися з грибами чи куштувати їх.

Як зменшити кількість грибів на газоні

Щоб гриби з’являлися рідше, насамперед усуньте причину надмірної вологості. Перевірте дренаж, не переливайте газон і не залишайте на ньому рослинні рештки, які почали розкладатися.

Регулярна аерація допоможе покращити проникнення води та повітря в ґрунт. Також своєчасно прибирайте опале листя, гілки та інший органічний матеріал.

Окремі гриби можна видаляти вручну. Складайте їх у пакет, який можна щільно закрити, щоб під час прибирання не розсипати спори по газону.

Повністю запобігти появі грибів складно, адже їхні спори вже можуть міститися в ґрунті. Проте контроль вологості, правильний догляд за газоном і своєчасне прибирання органічних решток допоможуть значно зменшити їх кількість.