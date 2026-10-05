Якщо зими холодні й ґрунт промерзає, краще не ризикувати та викопати бульби восени

Жоржини тішать садівників пишним цвітінням до осені, але з настанням холодів їхні бульби потребують особливої уваги. Квіти погано переносять низькі температури, тому в більшості регіонів їх варто викопати до перших морозів. Водночас робити це надто рано теж не слід, оскільки можна зашкодити бульбам. Martha Stewart пише, коли викопувати жоржини восени та як зберегти їхні бульби до наступної весни.

Коли викопувати жоржини

Орієнтуйтеся не лише на календар, а й на погоду та стан рослини. Сигналом до викопування є перший сильний заморозок, після якого листя та верхня частина стебел починають чорніти й в’янути.

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Після цього обріжте стебла, залишивши приблизно 10–15 см над основою рослини. Якщо погода залишається помірною і сильних морозів не прогнозують, можна почекати ще близько одного-двох тижнів. За цей час бульби краще підготуються до періоду спокою.

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Не відкладайте викопування, якщо прогнозують сильне похолодання. Замерзання ґрунту може пошкодити бульби, через що вони не зможуть нормально зберігатися взимку.

Як правильно викопати бульби жоржин

Спочатку розпушіть землю навколо рослини садовими вилами. Відступіть від стебла на достатню відстань, щоб не пошкодити бульби.

Обережно підніміть групу бульб із ґрунту та не тягніть їх за стебло. Особливо уважно поводьтеся з шийкою бульби – ділянкою, яка з’єднує її зі стеблом. Вона дуже крихка, а її пошкодження може завадити рослині пустити пагони наступного року.

Як підготувати жоржини до зберігання

Після викопування огляньте бульби та відберіть пошкоджені, м’які або підгнилі частини. Залишки землі обережно струсіть або очистьте бульби від ґрунту.

Перед закладанням на зиму добре просушіть посадковий матеріал. Надлишок вологи всередині паковання може спричинити появу гнилі та плісняви.

Для зберігання можна використовувати картонні коробки, папір, вермикуліт, деревну стружку або торф. Бульби розкладайте так, щоб між ними залишався простір для циркуляції повітря.

Якщо зберігаєте кілька сортів, підпишіть кожну коробку. Вкажіть назву сорту або хоча б колір квітів, щоб навесні не переплутати посадковий матеріал.

Де зберігати жоржини взимку

Для зимівлі оберіть прохолодне місце, де не буде різких перепадів температури. Це може бути підвал, неопалюване приміщення або гараж, якщо там не буває морозу.

Важливо, щоб у приміщенні не було надмірної вологості. Водночас надто сухе повітря також небажане, оскільки бульби можуть втратити вологу та зморщитися.

Періодично перевіряйте посадковий матеріал протягом зими. Якщо помітите плісняву, відокремте уражену бульбу від здорових, щоб проблема не поширилася.

Чи можна залишити жоржини в ґрунті

У регіонах із м’якими зимами деякі садівники залишають жоржини в ґрунті. Проте такий спосіб залежить від погоди, сорту та умов конкретної ділянки.

Якщо зими холодні й ґрунт промерзає, краще не ризикувати та викопати бульби восени. Правильне зберігання допоможе зберегти посадковий матеріал до весни та знову висадити жоржини після завершення холодного сезону.